На экс-главу «Автодора» завели уголовное дело из-за строительства ЦКАД

Генпрокурор РФ Юрий Чайка сообщил, что после проверки законности при заключении госконтрактов при строительстве Центральной кольцевой автодороги в Московской области было возбуждено уголовное дело в отношении председателя правления «Автодора». Его подозревают в злоупотреблении полномочиями (ч.3 ст. 285 УК).

Генпрокурор не назвал имя подозреваемого. Представитель «Автодора» подтвердил, что правоохранительные органы запрашивают информацию «по уголовному делу, связанному с бывшим председателем правления госкомпании». До февраля 2019 года правление госхолдинга возглавлял Сергей Кельбах. После его увольнения на эту должность был назначен его первый заместитель Вячеслав Петушенко, ранее курировавший техническую политику компании.

Источники “Ъ” сообщают, что уголовное дело в отношении господина Кельбаха возбудило Главное следственное управление СКР.

«Большой объем нарушений был выявлен в ходе проверки реализации инфраструктурного проекта "Центральная кольцевая автомобильная дорога" в Московской области»,— отметил господин Чайка во время подписания соглашения о сотрудничестве со Счетной палатой (цитата по ТАСС).

В начале 2019 года Счетная палата обвинила «Автодор» в срыве сроков строительства ЦКАД. Позднее господин Петрушенко заявил, что отставание при строительстве ЦКАД произошло из-за качества проекта, земельных вопросов и искусственных сооружений.

Подробнее об увеличении стоимости дороги — в публикации “Ъ” «В ЦКАД вложат еще 45 млрд рублей».