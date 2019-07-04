Сергею Кельбаху нашли дело на ЦКАД

По данным источников “Ъ”, Главное следственное управление СКР возбудило уголовное дело в отношении Сергея Кельбаха — бывшего главы «Автодора». Его подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями (ч.3 ст. 285 УК). Уголовное дело возбуждено по результатам проверок Генпрокуратуры и Счетной палаты, связанных со строительством ЦКАД.

Позднее в СКР подтвердили возбуждение уголовного дела в отношении Сергея Кельбаха. По данным следствия, господин Кельбах, занимая должность председателя правления госкомпании «Росавтодор», в 2015 году согласовал незаконную оплату ООО «Кольцевая магистраль» комиссии за банковскую гарантию в размере 3,9 млн руб. в Газпромбанке и неправомерное предоставление в 2017 году дополнительного аванса АО «Крокус Интернешнл» в размере 2 млрд руб. Таким образом, он необоснованно использовал бюджетные ассигнования и средства Фонда национального благосостояния, предназначенного для строительства ЦКАД в 2014–2018 годах. По версии следствия, Сергей Кельбах злоупотребил своими полномочиями в процессе реализации долгосрочных инвестиционных соглашений, заключенных в 2014 году с АО «Крокус Интернешнл» на строительство пускового комплекса №1 и с ООО «Кольцевая магистраль» на строительство пускового комплекса №5 Центральной кольцевой автомобильной дороги Московской области.

Кроме того, господином Кельбахом как руководителем ГК «Автодор» необоснованно приняты и оплачены в адрес ОАО «Союздорпроект» за счет средств субсидии на реализацию проекта строительства ЦКАД работы по разработке документации по планировке территории строительства пускового комплекса №2 ЦКАД в сумме 132,6 млн руб., что не было предусмотрено федеральной целевой программой. Незаконные действия господина Кельбаха, по версии следствия, повлекли тяжкие последствия в виде причинения ущерба на сумму более 2 млрд руб. В комитете отметили, что в настоящее время проводится предварительное следствие, направленное на сбор доказательств и установление всех обстоятельств совершенного преступления, в том числе на выявление других нарушений со стороны господина Кельбаха.

Ранее о возбуждении уголовного дела в отношении неназванного руководителя «Автодора» сообщил генпрокурор Юрий Чайка, отметивший, что большой объем нарушений был выявлен в ходе проверки реализации инфраструктурного проекта «Центральная кольцевая автомобильная дорога» в Подмосковье. Расследование подтвердили и в самом «Автодоре», отметив, что к ним поступают запросы из правоохранительных органов.

Господин Кельбах возглавлял «Автодор» до февраля 2019 года. После его увольнения на эту должность был назначен его первый заместитель Вячеслав Петушенко, ранее курировавший техническую политику компании.

Николай Сергеев