Путин заявил о готовности диалога с Киевом, если Зеленский выполнит предвыборные обещания

Президент России Владимир Путин заявил о готовности к установлению диалога с Украиной в случае, если ее новый лидер Владимир Зеленский начнет выполнять данные перед выборами обещания.

«Да, это возможно, если Зеленский начнет выполнять свои предвыборные обещания»,— ответил господин Путин на вопрос корреспондента газеты Corriere della Sera о том, «разморозит» ли отношения Москвы и Киева приход к власти на Украине нового президента.

Владимир Путин уточнил, что господин Зеленский ранее обещал «установить прямые контакты со своими согражданами в Донбассе» и перестать называть администрацию самопровозглашенных ДНР и ЛНР сепаратистами.

«Естественно, киевские власти должны наконец понять, что конфликт между Россией и Украиной не в общих интересах, в отличие от развития прагматичного сотрудничества на основе доверия и взаимопонимания. Мы к этому готовы»,— добавил он (цитата по «РИА Новости»).

Ранее Владимир Путин выражал уверенность, что отношения «между двумя братскими народами» неизбежно будут восстановлены, а новое руководство страны «не будет прикрываться русофобскими идеями». Общение между двумя президентами пока ограничивалось заочным диалогом, в частности по ситуации вокруг выдачи жителям Донбасса российских паспортов.

В начале июня секретарь Совбеза Украины Александр Данилюк заявил изданию LB.ua, что встреча российского и украинского лидеров уже планируется.

Подробнее читайте в материале “Ъ” «Паспортозамещение».