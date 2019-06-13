Владимир Путин верит в восстановление отношений России и Украины

Президент России Владимир Путин выразил уверенность, что российско-украинские отношения будут восстановлены. «Неизбежно, что мы восстановим наши отношения. Не может так быть между частями одного и того же народа, или, по-другому, между двумя братскими народами»,— заявил политик в интервью телеканалу «Мир».

По словам президента, «политические элиты прошлого» во главу угла «всей своей деятельности, всей своей жизни» ставили прежде всего личный успех, личную выгоду и сохранение своих капиталов, «нажитых за счет украинского народа». «От этого у них и такая любовь к Западу, я думаю»,— подытожил господин Путин, выразив надежду, что новое руководство страны «не будет прикрываться русофобскими идеями».

Пришедший в мае к власти президент Украины Владимир Зеленский еще до инаугурации предупредил Москву, что «не следует говорить с Украиной и украинцами на языке угроз, военного и экономического давления». В то же время он призвал к диалогу с Россией и предложил обмен пленными по формуле «всех на всех» в Донбассе.

Как Владимир Зеленский вступил в заочный диалог с Владимиром Путиным, читайте в материале “Ъ” «Паспортозамещение».