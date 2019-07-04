От «Моршанскхиммаша» отгоняют учредителей

Федеральная налоговая служба пытается помешать тамбовским властям и группе «Комплектэнерго» Игоря Тихомирова выплачивать долги крупного банкротящегося производителя металлических емкостей и теплообменных аппаратов «Моршанскхиммаш». Налоговики считают, что выплата почти 40 млн руб. зарплаты и долгов завода областной управляющей компанией и новым инвестором в обход счетов «Моршанскхиммаша» «может повлечь значительный ущерб» кредиторам. Но суд отказал ФНС в принятии обеспечительных мер, а юристы считают предположение о нанесении вреда необоснованным.

Арбитражный суд Тамбовской области отказал Федеральной налоговой службе в принятии обеспечительных мер в виде запрета ряда действий для ООО «Завод “Моршанскхиммаш”», находящегося в процедуре наблюдения. Налоговики хотели запретить юрлицу рассчитываться через «третьих лиц» с кредиторами по текущим платежам, а также по любым платежам с кредиторами, требования которых возникли до начала рассмотрения дела о банкротстве 30 июля 2018 года. Также ФНС хотела запретить получать оплату за выполненные работы на счета иных лиц.

Претензии касаются расчетов «Моршанскхиммаша» через счета московского ООО «Комплектэнерго» — основной структуры одноименной группы Игоря Тихомирова, которая начала работу на мощностях убыточного предприятия, а также через счета тамбовского областного государственного предприятия «Тамбовская управляющая компания» (ТОГУП ТУК), которому сейчас принадлежит юрлицо завода. Расходные операции банкротящегося предприятия по расчетным счетам ранее были приостановлены, напоминают в ФНС: по состоянию на 8 июня 2018 года сумма приостановленных операций составила 61,5 млн руб. Но налоговики установили, что «Комплектэнерго» и ТОГУП ТУК начали выплачивать долги завода через свои счета. С июля 2017 по апрель 2018 года «Комплектэнерго» по распорядительным письмам руководства завода оплатило задолженность предприятия на сумму более 17 млн руб., в том числе 13 млн руб. — на зарплату, авансы и алименты. Также выплаты шли на оплату работ, за техобслуживание, электроэнергию, экспертизу технической безопасности, страхование объектов. «Использование должником и ООО “Комплектэнерго” общей материально-технической базы, осуществление расчетов с кредиторами через расчетный счет ООО, наличие общих работников, а также непринятие “Комплектэнерго” мер по взысканию задолженности… свидетельствуют о наличии между сторонами фактической аффилированности», — констатируют в ФНС.

Зарплата якобы выплачивалась и через счета ТОГУП ТУК: управляющая компания заключила с заводом договор займа почти на 20 млн руб. и заявила требование о включении этой суммы в реестр кредиторов, а деньги пошли на зарплату и текущие платежи. «Осуществление ООО «Завод “Моршанскхиммаш”» финансовых операций с использованием расчетных счетов третьих лиц… не отвечает интересам конкурсных кредиторов и с высокой вероятностью может повлечь за собой причинение кредиторам значительного ущерба», — считают в ФНС.

Суд, впрочем, пока не согласился с позицией налоговиков: он счел неподтвержденной «реальную опасность» причинения должнику и его кредиторам значительного имущественного ущерба, а невыплата заводом налогов, по мнению суда, «не свидетельствует о наличии оснований для принятия заявленных обеспечительных мер».

Сейчас ФНС и «Комплектэнерго» — крупнейшие кредиторы в реестрах завода «Моршанскхиммаш». Налоговики уже добились включения более 82 млн руб. требований, «Комплектэнерго» — более 56 млн руб. Совокупно их требования превышают половину от всех включенных в реестры.

Юристы согласны с позицией суда, отказавшего ФНС. «Текущие платежи могут исполняться третьим лицом по просьбе должника, главное — не нарушать очередность, а лицо, которое платит, становится на место текущего кредитора, в пользу которого были уплачены средства, — напоминает партнер юридической компании “Сотби” Владимир Журавчак. — Другое дело, если бы таким образом избирательно оплачивались требования реестровых кредиторов: они должны были бы быть оспорены арбитражным управляющим». «ФНС не доказало, кому и какой ущерб будет нанесен от систематического погашения задолженности третьим лицом за банкрота. А такая деятельность инвестора позволяет снять социальную напряженность, сохранить производство и стоимость активов. Третье лицо, консолидируя текущую задолженность банкрота, вправе рассчитывать на ее погашение после торгов в приоритетном порядке, но ФНС не объяснила, почему это наносит вред кредиторам, которые к тому же не принимали решений о прекращении хозяйственной деятельности», — согласен руководитель направления «Банкротство» фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Олег Пермяков.

Олег Мухин