Как оценивали перспективы «Моршанскхиммаша» областные власти

Процедура наблюдения была введена на заводе в ноябре 2018 года по иску московского ООО «Крафт групп», заявившего долг в размере 8,35 млн руб. Тогда вице-губернатор Тамбовской области Глеб Чулков заверял “Ъ“, что наблюдение вводится, «чтобы дать передышку предприятию»: «По нашим прогнозам, дальше будет внешнее управление». По его словам, с того момента, как областные власти получили контроль над заводом (в 2017 году), предприятие не успело выйти на безубыточность. Но к лету 2019 года оно должно было перестать работать в убыток, в том числе усилиями нового инвестора — «Комплектэнерго». Вчера вечером господин Чулков отсутствовал на рабочем месте и был недоступен для комментариев; телефоны ООО «Комплектэнерго» не отвечали. «Моршанскхиммаш», напомним, выпускает фюзеляжные топливные баки для военно-транспортных самолетов, металлические бункеры (силосы), емкости для космических аппаратов и теплообменники. «Комплектэнерго» занимается изготовлением энергетического оборудования на атомные станции и другие объекты энергетики.