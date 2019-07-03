Шойгу подтвердил, что часть экипажа загоревшейся подлодки спасли

Министр обороны Сергей Шойгу провел совещание с членами комиссии по установлению причин пожара на глубоководном аппарате, где погибли 14 моряков. Министр рассказал, что часть экипажа удалось спасти. Сколько именно человек выжили, он не уточнил.

По словам господина Шойгу, экипаж глубоководного аппарата предотвратил распространение пожара на весь корабль. Первым из горящего отсека был эвакуирован гражданский специалист. Моряки-подводники задраили за ним люк, чтобы не допустить распространения огня.

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«В критической ситуации моряки-подводники действовали геройски. Из отсека, охваченного огнем, в первую очередь эвакуировали гражданского представителя промышленности, задраили за ним люк, чтобы не допустить распространения пожара по всему глубоководному аппарату, а сами до конца боролись за живучесть корабля»,— сказал он.

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Все погибшие подводники будут представлены к госнаградам, отметил Сергей Шойгу.

Пожар произошел 1 июля, Минобороны рассказало об инциденте на следующий день. Информация о том, на каком именно глубоководном аппарате случилось возгорание, засекречена.

Известно, что погибшие члены экипажа служили в войсковой части 45707 в Петергофе (пригород Санкт-Петербурга). Расследованием пожара занимается главнокомандующий ВМФ Николай Евменов. СКР начал доследственную проверку.