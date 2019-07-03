Кремль не будет раскрывать детали аварии в Баренцевом море из-за секретности

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал «абсолютно секретной» информацию о том, на каком глубоководном аппарате 1 июля произошел пожар, жертвами которого стали 14 моряков. По словам представителя Кремля, Владимиру Путину секретные сведения известны, но разглашать их не будут.

«Естественно, эта информация не может иметь абсолютно публичное хождение. Это относится к категории абсолютно секретных данных, поэтому здесь абсолютно нормально, что это не раскрывается»,— сказал пресс-секретарь главы государства.

На вопрос о том, был ли на глубоководном аппарате ядерный реактор, господин Песков ответил, что Кремль «не занимается конструкцией лодок», и переадресовал вопрос Министерству обороны.

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О пожаре стало известно накануне, 2 июля. Погибшие члены экипажа служили в войсковой части 45707 в Петергофе (пригород Санкт-Петербурга). По данным Telegram-канала Baza, пожару на глубоководном аппарате мог предшествовать взрыв газа.

Сейчас аппарат, на котором произошел пожар, находится на базе Североморск. Расследованием инцидента занимается главнокомандующий ВМФ Николай Евменов. СКР начал доследственную проверку.