Гендиректор воронежского «Факела» Виталий Середин покинул пост

Как и предполагал “Ъ-Черноземье”, генеральный директор воронежского футбольного клуба «Факел» Виталий Середин официально покинул пост. Об этом сообщила пресс-служба клуба. «Благодарим Виталия Анатольевича за два года плодотворной и эффективной работы на благо ФК "Факел" и желаем больших успехов в дальнейшей карьере»,— добавили в пресс-службе.

Напомним, господин Середин стал руководителем клуба в июле 2017 года. В течение двух сезонов команда не могла удержаться в Футбольной национальной лиге по спортивному принципу, оставаясь в чемпионате из-за финансовых проблем других клубов. В апреле 2019 году в открытом письме губернатору Александру Гусеву болельщики «Факела» потребовали отставки руководства клуба.

В июне по итогам завершившегося чемпионата «Факел» покинул главный тренер Сергей Булатов, на его место пришел известный по работе с пермским «Амкаром» Сергей Оборин. По данным “Ъ-Черноземье”, гендиректором клуба может стать бывший топ-менеджер московского «Спартака» Роман Асхабадзе.

Подробнее об этом читайте в материале “Ъ-Черноземье” «Роман Асхабадзе зажигает в Воронеже».

Александр Прытков