Роман Асхабадзе зажигает в Воронеже

Сегодня пост гендиректора воронежского футбольного клуба «Факел» может занять бывший топ-менеджер московского «Спартака» Роман Асхабадзе. Его кандидатуру, а также кандидатуру Сергея Оборина в качестве главного тренера обсуждали вчера на наблюдательном совете клуба.

Вчера для знакомства с «Факелом» и местными властями в Воронеж приехали известные отечественные специалисты Роман Асхабадзе и Сергей Оборин. По словам источника “Ъ-Черноземье” в клубе, точка в переговорах должна быть поставлена сегодня, но с большой долей вероятности господа Асхабадзе и Оборин примут предложение занять посты гендиректора и главного тренера соответственно. «Кресло наставника также предлагали Валерию Непомнящему. Предполагалось, что Сергей Оборин будет его помощником, но опытный специалист не захотел работать в Воронеже», — добавил собеседник “Ъ-Черноземье”. Сам Сергей Оборин рассказал вчера “Ъ-Черноземье”, что «пока рано бежать впереди паровоза», так как переговоры еще идут. Роман Асхабадзе не ответил на звонки “Ъ-Черноземье”.

Господин Асхабадзе наиболее известен по работе в московском «Спартаке». Карьеру в клубе он начинал в качестве переводчика, а в 2013 году в возрасте 30 лет был назначен гендиректором. В 2015-м господин Асхабадзе был уволен, тогда «Спартак» занял шестое место и не попал в еврокубки. После этого специалист часто выступал в СМИ как эксперт. Сергей Оборин значительную часть карьеры провел в системе пермского футбола. В «Звезде» (расформирована в 1997 году, возрождена в 2018-м) он завершил карьеру вратаря, а в 1995 — 2006 годах тренировал «Амкар», вывел клуб в премьер-лигу. Также господин Оборин недолго работал наставником самарских «Крыльев Советов» и новосибирской «Сибири».

Новому руководству придется столкнуться с рядом проблем, в том числе финансовых. По данным “Ъ-Черноземье”, обсуждаемый бюджет «Факела» на грядущий сезон ФНЛ должен составить 400 млн руб. При этом в последние годы клуб рассчитывал примерно на 150 млн руб. от своего главного спонсора ПАО «ТНС энерго Воронеж». О возможных новых партнерах в клубе пока не слышали. Кроме того, господам Асхабадзе и Оборину придется срочно укомплектовывать «Факел». Сейчас на контракте у клуба один игрок, с остальными их не стали перезаключать в ожидании решения о дальнейшем развитии команды. По данным на вчерашний вечер, уже девять футболистов, представлявших Воронеж в прошлом сезоне лиги, отправились на сборы с другими клубами. Среди них и капитан «Факела» Игорь Лебеденко, который может продолжить карьеру в московском «Торпедо».

Источник “Ъ-Черноземье” в руководстве одного из клубов ФНЛ, пожелавший остаться неназванным, обратил внимание на то, что в минувшем сезоне состав «Факела» практически полностью формировался из «свободных агентов». «Посмотрим, что будет теперь. У "Факела" почти не осталось времени. Игроки, не менее 50, нужны на просмотр уже сегодня. Если новое руководство сможет подобрать их по тем же принципам, как и год назад, почти бесплатно — его планы можно считать реалистичными. Если начнутся трансферы при непонятном еще никому спонсоре, могут возникнуть вопросы о целях менеджмента»,— пояснил собеседник “Ъ-Черноземье”.

Тренировавший «Факел» в 2014–2018 годах Павел Гусев (вывел клуб в Футбольную национальную лигу) указал на особенности ФНЛ, «которые нужно знать изнутри». «Сергей Оборин около десяти лет не работал главным тренером, поэтому ему может поначалу прийтись тяжело», — пояснил господин Гусев.

Спортивный директор вышедшего в этом сезоне с первого места ФНЛ в премьер-лигу ФК «Тамбов» Павел Худяков также отметил специфичность турнира, которая заключается в насыщенном календаре и сложной географии: «В ФНЛ 20 команд, из-за этого календарь игр очень плотный. Среди участников — клубы от Калининграда до Владивостока». «Все будет зависеть от воли руководства региона: если обеспечат достойное финансирование, то у клуба все получится. Ну и, думаю, у приезжих менеджеров все равно должен быть помощник, знакомый со всеми нюансами ФНЛ», — заключил господин Худяков.

Александр Прытков, Андрей Цветков