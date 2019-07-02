Предприниматели Якутска вышли за строителя

В столице Якутии во вторник на митинге предприниматели потребовали изменить меру пресечения, отпустив под домашний арест из СИЗО задержанного ФСБ руководителя группы строительных компаний «Утум+» Георгия Карамзина. Он проходит фигурантом дела, в рамках которого заместитель главы Якутска Василий Гоголев обвиняется в ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом в особо крупном размере). Ранее об изменении меры пресечения господину Карамзину ходатайствовали якутское отделение «Опоры России» и Торгово-промышленная палата Якутии, а также уполномоченный по защите прав предпринимателей Якутии Айталина Соколова. Мэр Якутска Сардана Авксентьева, в свою очередь, не исключила в этом деле «провокацию».

Митинг, который состоялся 2 июля в центре Якутска, был согласован с городскими властями. Заявка в администрацию была подана на участие в мероприятии тысячи человек, однако, по словам очевидцев, собралось около сотни участников. «Митинг закончился лозунгами: "Свободу! Свободу!" Предприниматели были возмущены тем, что пожилой человек, сделавший многое для развития республики и предпринимательского сообщества, находится в СИЗО,— рассказал “Ъ” политический обозреватель издания "Якутия.Инфо" Тимофей Ефремов.— Про заммэра Василия Гоголева никто ничего не говорил. Есть недоверие к действиям чиновников».

Делом господ Гоголева и Карамзина занимались сотрудники ФСБ по Якутии и специалисты регионального Следственного управления Следственного комитета РФ (СУ СКР). Василия Гоголева задержали 7 июня в одном из районов республики, когда он возвращался с охоты. Операция прошла на площадке аэропорта, силовики прибыли на самолете Ан-2. Господина Гоголева посадили в самолет и доставили в Якутск. Георгия Карамзина и его заместителя Татьяну Самсонову задержали в тот же день, они проходят как возможные посредники в даче взятки.

8 июня судья Якутского городского суда отправил руководителя группы компаний «Утум+» Георгия Карамзина и первого заммэра Якутска Василия Гоголева в следственный изолятор на два месяца. Чиновник обвиняется в получении взятки в размере 114 млн руб. за внесение изменений в документы на строительство крупного многоквартирного дома, позволяющие изменить этажность здания с заявленных 13 до 16 этажей (выше в Якутии строить запрещено).

«Взятка получена заместителем главы через двух посредников в пользу коммерческого предприятия, занимающегося строительством в Якутске, владельцем и учредителем которого являлся сам заместитель до 2018 года — до назначения на муниципальную должность»,— прокомментировала ситуацию Надежда Дворецкая, старший помощник руководителя следственного управления СКР по Якутии по взаимодействию со СМИ.

До перехода в мэрию (до октября 2018 года) господин Гоголев возглавлял крупное строительное предприятие «Утум-Инвест», в свою очередь входящее в группу компаний «Утум+», занимающуюся строительством и проектированием. Владельцы и руководство «Утум+» считались одними из спонсоров избирательной кампании действующего мэра Якутска Сарданы Авксентьевой.

«Я не знаю обстоятельств дела, но не верю, что он (Василий Гоголев.— “Ъ”) мог совершить такое,— прокомментировала ситуацию Сардана Авксентьева.— По моему поручению (Василий Гоголев.— “Ъ”) начал очень серьезное расследование по тысячам земельных участков, полученных незаконным путем. Нельзя исключать и провокаций».

Николай Борисов