В Якутске задержан заместитель мэра по развитию территорий Василий Гоголев. В отношении чиновника, курирующего вопросы оборота земли и строительства, возбуждено уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере. По предварительным данным, ему инкриминируется получение взятки в размере 114 млн руб. за внесение изменений в документы на строительство крупного многоквартирного дома, позволяющие изменить этажность здания с заявленных изначально 13 этажей до 16 (выше в Якутии строить запрещено).

«Взятка получена заместителем главы через двух посредников в пользу коммерческого предприятия, занимающегося строительством в Якутске, владельцем и учредителем которого являлся сам заместитель до 2018 года — до назначения на муниципальную должность»,— прокомментировала ситуацию Надежда Дворецкая, старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Якутии по взаимодействию со СМИ. Мэр Якутска Сардана Авксентьева, по ее словам, незнакома с подробностями дела и не может дать им оценку. «Я не знаю обстоятельств дела, но не верю, что он мог совершить такое. По моему поручению (Василий Гоголев.— “Ъ”) начал очень серьезное расследование по тысячам земельных участков, полученных незаконным путем. Нельзя исключать и провокаций»,— заявила журналистам госпожа Авксентьева.

Отметим, до перехода в мэрию (до октября 2018 года) господин Гоголев возглавлял крупное строительное предприятие «Утум-Инвест», в свою очередь входящее в группу компаний «Утум+», занимающуюся строительством и проектированием. Владельцы и руководство «Утум+» считались одними из спонсоров избирательной кампании госпожи Авксентьевой.

По версии следствия, взятка в размере 114 млн руб. заместителю мэра Гоголеву была предоставлена не в виде финансовых средств, а в виде имущественного права на 1491 кв. м жилой площади в строящемся многоквартирном доме. Сразу после задержания Василия Гоголева в социальных сетях распространилась информация об одновременном задержании генерального директора «Утум-Инвест» Олега Карамзина и заместителя директора Татьяны Самсоновой (два вероятных посредника, о которых говорится в комментарии Следственного комитета и которые могли оформить необходимые документы), но она не подтвердилась.

В настоящее время Василий Гоголев отстранен от исполнения обязанностей до завершения следственных действий. Его полномочия временно исполняет Евгений Григорьев, директор столичного Агентства по развитию территорий.

Виталий Обедин, Якутск