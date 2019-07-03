Центр современного искусства имени Пушкина

Государственный центр современного искусства (ГЦСИ) объединят с ГМИИ им. А. С. Пушкина — о том, что вопрос о слиянии двух организаций решен окончательно, объявил министр культуры РФ Владимир Мединский. До конца года ГЦСИ будет изъят из управления Государственного музейно-выставочного центра РОСИЗО и переподчинен Пушкинскому музею. Комментирует Анна Толстова.

Слухи о том, что в минкультовских недрах созрела идея объединить Государственный центр современного искусства с Пушкинским музеем, ходят с конца прошлого года, но музейное сообщество боялось верить в столь счастливый конец всех злоключений ГЦСИ. Впрочем, когда из двух эффективно работающих институций делают одну, это праздник со слезами на глазах.

Но, с другой стороны, теоретически ГЦСИ могли присоединить и к Военно-историческому обществу — после включения ГЦСИ в состав РОСИЗО удивляться оригинальности министерских решений не приходится.

Создание ГЦСИ в начале 1990-х знаменовало отказ от советской культурной политики поддержки официоза и преследования артистического инакомыслия. Утрата независимости ГЦСИ и попытки подчинить его «старшим товарищам» говорят о том, что современное искусство вновь считается делом неблагонадежным.

ГЦСИ был учрежден в 1992 году указом Министерства культуры по инициативе искусствоведа Леонида Бажанова — он оставался художественным руководителем центра более двадцати лет и ушел, не сработавшись с новым начальством, когда основанную им организацию подчинили РОСИЗО. ГЦСИ создавался как общенациональный центр, занимающийся исключительно современным искусством и поддерживающий его экспериментальный, лабораторный дух. Именно поэтому в коллекции ГЦСИ, собиравшейся главным образом в ходе выставочно-проектной деятельности и сегодня насчитывающей более 5 тыс. работ, преобладали крупные инсталляции, хрупкие и эфемерные объекты, мультимедийные произведения, документация перформансов, то есть все то, что не в чести у художественного рынка, галерей и частных коллекционеров, но без чего искусство существовать не может.

С середины 1990-х стала складываться сеть региональных филиалов ГЦСИ: филиалы появлялись не по мановению административно-хозяйственной руки, а только там, где было местное сообщество современного искусства, готовое включиться в работу. К 2014 году у ГЦСИ имелись семь активно работающих на местах филиалов:

в Калининграде,

Нижнем Новгороде,

Екатеринбурге,

Владикавказе,

Томске,

Самаре

и Петербурге.

Причем деятельность многих была заметна в российском и даже мировом масштабе: Уральский филиал в Екатеринбурге прославился Уральской индустриальной биеннале; Балтийский в Калининграде — исследованиями в области сайнс-арта и совместными проектами с польскими, литовскими и немецкими соседями; Волго-Вятский в Нижнем — образцовой культурно-просветительской работой в образцово реконструированном Арсенале; Северокавказский во Владикавказе — международным симпозиумом «Аланика»; Средневолжский в Самаре — Ширяевской биеннале. Их работу координировал головной филиал ГЦСИ в Москве.

Московский филиал занимался всероссийскими проектами: в 2005 году по инициативе тогдашнего директора ГЦСИ Михаила Миндлина была учреждена Государственная премия в области современного искусства «Инновация», в 2008-м стартовала Московская международная биеннале молодого искусства, организованная ГЦСИ совместно с Московским музеем современного искусства (вначале она называлась «Стой! Кто идет?»). В 2004 году на Зоологической улице в бывшем цехе завода электроосветительного оборудования, реконструированном архитектурной мастерской Михаила Хазанова, открылось здание московской штаб-квартиры ГЦСИ — на тот момент это было самое передовое выставочное пространство для современного искусства в столице. Региональные филиалы тоже начали строиться, получая под ремонт и приспособление местные памятники — преимущественно промышленной архитектуры. А в Москве заговорили о строительстве большого музейного комплекса на Бауманской, где смогла бы разместиться в постоянной экспозиции внушительная коллекция центра — проект «Помпиду на Бауманской» был презентован в 2012 году, на праздновании 20-летия ГЦСИ.

Эти растущие амбиции и сгубили ГЦСИ: против проекта на Бауманской вдруг выступили члены Общественного совета при Минкульте, директор «Гаража» Антон Белов и учредитель «Стрелки» Александр Мамут, заявившие о неэффективности ГЦСИ в целом, их поддержал тогдашний глава департамента культуры Москвы Сергей Капков и некоторые музейные руководители. В результате проект «московского Помпиду» похоронили, а ГЦСИ, припомнив ему присуждение «Инновации» группе «Война», лишили независимости. В 2016 году, на волне общего консервативного поворота и управленческой концепции укрупнения разного рода организаций, а также «дела реставраторов», в котором оказался замешан директор центра Михаил Миндлин, подписывавший все реставрационно-строительные бумаги, ГЦСИ минкультовским решением включили в структуру РОСИЗО.

Вхождение в состав технического, по сути, учреждения, занимающегося организацией художественных выставок и руководимого Сергеем Перовым — далеким от искусства управленцем, выпускником Алма-Атинского высшего военного училища, единороссом, до того работавшим в администрации президента и аппарате правительства РФ,— привело к глубокому кризису в ГЦСИ. Почти все сотрудники московского филиала ГЦСИ вынуждены были уволиться, на их место пришли неизвестные в профессиональной среде люди, здание на Зоологической перестало быть заметной в Москве выставочной площадкой, «Инновация» и Московская молодежная биеннале под эгидой РОСИЗО начали терять авторитет у художественного сообщества. С большими проблемами столкнулись и региональные филиалы: отсутствие финансирования привело к параличу выставочной деятельности, ряд зданий, переданных под создание местных центров, был отобран ввиду бесхозяйственности. Единственное, что сделал для регионов РОСИЗО, это учредил филиал в Саратове и организовал проект НЕМОСКВА, провезя международную тусовку кураторов по Транссибу для знакомства с локальными художественными сценами. Осенью 2018 года Сергей Перов пошел на повышение, а РОСИЗО временно возглавила его заместительница Вера Лагутенкова, немедленно выписавшая себе и своим коллегам-единомышленникам многомиллионные премии, размеры которых превышали бюджеты иных региональных филиалов. Премиальный скандал в конечном итоге и привел ГЦСИ в объятия Музея изящных искусств.