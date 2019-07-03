«Самое главное — это концепция децентрализации и ухода в регионы всеми силами» Директор ГМИИ Марина Лошак — о перспективах ГЦСИ после слияния с Пушкинским музеем

— Если региональные филиалы ГЦСИ замечательно работают и сейчас, то в московском филиале, похоже, наступила разруха. Что будете делать с Москвой?

— Мы говорим со всеми отдельно, чтобы услышать всех, кто был связан одной связкой, и пытаемся разобраться в деталях и частностях, чтобы понимать, как выстраивать общее, и не ошибиться. Я как раз завтра иду в московский филиал. На данный момент, мне кажется, самое главное — это концепция децентрализации и ухода в регионы всеми силами. Москва могла бы быть большим продюсерским офисом, чтобы все происходящее в регионах раз в год показывалось как единый проект, как выставка в большом мире. Вот сейчас, например, в Брюсселе очень успешно идет выставка по итогам проекта НЕМОСКВА. Важно, чтобы искусство, которое мы должны поддерживать, оказалось частью мирового — не только отдельные художники из регионов России, которые уже включены в международный контекст, но и те, кто пока остаются за бортом.

— Будет ли и дальше развиваться сеть региональных филиалов ГЦСИ?

— Уже сейчас есть места для новых филиалов, где имеется частный капитал, готовый все сделать за свои деньги, «под ключ», что значительно упростит все процедуры.





Это и Хабаровск, и Тюмень... Что касается уже существующих филиалов, будем объезжать их все по очереди, разговаривать, привлекая как своих специалистов — Илью Доронченкова, Ольгу Шишко, Александру Данилову, так и заинтересованных людей со стороны — «Гараж» готов нам помогать.

— Что будет со стройками ГЦСИ: большая часть работ в Калининграде уже сделана, а вот Томск, Владикавказ — как с ними?

— Во Владикавказе проиграли суд — здание вернулось в арсенал города. Но там изумительный директор филиала, попытаемся отыграть все обратно и сделать то, что было упущено. Я вообще считаю, что главное оружие ГЦСИ — это чудесные люди, с которыми приятно быть в одной команде. В Томске непростая ситуация: у государства нет денег на реставрацию Гороховских складов, и я пытаюсь понять, нельзя ли это сделать каким-то целевым финансированием как нацпроект, если мы разработаем правильную концепцию.

— Вы как-то говорили, что, возможно, в регионах лучше строить новые здания силами молодых российских архитекторов.

— Для меня это так. Мне кажется, важно привлекать молодых российских архитекторов, которые могли бы работать вместе с МАРШем Евгения Асса, с лабораторией Юрия Григоряна. Потом я мечтаю о сети резиденций по всей стране: филиалы — это крупные артерии, а резиденции могли бы быть мелкими артериями этой кровеносной системы. И, конечно, останутся и будут развиваться все большие проекты — на базе Уральской биеннале, например, это может быть общероссийский проект, связанный с промышленными пространствами в стране. Будем говорить с министром промышленности.