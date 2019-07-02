Пресс-секретарь красноярского губернатора объяснила его слова жителям Канска эмоциями

Оперативность губернатора Красноярского края Александра Усса в решении проблем важнее, чем эмоциональность его высказываний, считает начальник управления пресс-службы главы региона Елена Уляшева. Так она прокомментировала прошедшую накануне встречу губернатора с жителями города Канска, во время которой господин Усс в ответ на жалобу одной из жительниц спросил, не хочет ли она «права качнуть».

Видеозапись беседы Александра Усса с горожанами «не отражает реального разговора» и была «вырвана из контекста», утверждает пресс-секретарь главы региона. По ее словам, «эмоции иногда брали верх и над жителями Канска, и над губернатором», так как «мы все живые люди».

«Я считаю, сегодня совершенно не важно, кто кому как ответил. Важно — губернатор оперативно приехал к пострадавшим людям и принял решения, которые помогут тем жителям Канска, которые, к несчастью, оказались в трудной жизненной ситуации»,— написала Елена Уляшева на своей странице в Facebook.

Видео встречи губернатора с жителями Канска ранее опубликовал портал NGS24. Одна из местных жительниц спросила губернатора, видел ли он, в каком состоянии находится городская дорога, и выразила опасения, что дорогу может размыть. «Что вы хотите мне сказать? Права мне качнуть? Я тоже вам сейчас могу качнуть. И дорогу видели, и котельную, все»,— ответил ей господин Усс. Он добавил, что если дорогу размоет, то ее восстановят.

Напомним, с 30 июня в Канске из-за паводка был введен режим чрезвычайной ситуации. Подтоплено более 100 дачных участков, эвакуировано почти 80 человек. Вода в реке Кан в черте города поднялась до 439 см.

В соседней Иркутской области из-за паводка пострадали 83 населенных пункта, погибло 14 человек. Под водой или частично затопленными остается больше 50 городов, поселков и деревень.

Подробности — в публикации “Ъ” «Последствия вышли из берегов».