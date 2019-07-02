В Чехии может находиться до 20 тыс. российских туристов

По информации “Ъ”, в Чехии, аннулировавшей с 2 июля разрешения на полеты между Прагой и Москвой, может оставаться до 20 тыс. граждан России.

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По данным Погранслужбы ФСБ, в прошлом году в Чехию съездило 523,6 тыс. россиян. Как следует из расчетов ведомства, за первый квартал этого года страну посетило 121,2 тыс. человек, это на 8,1% ниже аналогичного показателя прошлого года.

Утром 2 июля авиационные власти Чехии аннулировали разрешения на полеты в страну российским авиакомпаниям «Аэрофлот», «Уральские авиалинии» и «Победа». Позже полеты «Уральских авиалиний» были частично восстановлены — из Екатеринбурга в Прагу.

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По данным источника «Интерфакса», с чешской стороны причиной резкого отказа в полетах российским авиалиниям могли стать неприемлемые условия по транссибирским маршрутам, предложенные Москвой их национальному перевозчику.