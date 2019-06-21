Запуск «Протона-М» с космической обсерваторией состоится 12 июля

Запуск ракеты-носителя «Протон-М» с космической обсерваторией «Спектр-РГ» перенесен с 21 июня на 12 июля, сообщил заместитель генерального директора «Роскосмоса» по космическим комплексам и системам Михаил Хайлов.

«Проанализировав комплексно ситуацию, техническое руководство предложило с учетом уникальности космического аппарата для гарантированного выполнения миссии осуществить запуск этого аппарата в предусмотренное в документации второе стартовое окно, которое начинается 12 июля сего года»,— сказал господин Хайлов (цитата по «Интерфаксу»).

Он уточнил, что резервным днем является 13 июля.

Изначально запуск «Спектра-РГ» был запланирован на сентябрь 2018 года, но дату пуска уже неоднократно переносили. Аппарат должен заменить на орбите неисправный «Спектр-Р», который перестал принимать команды с Земли.