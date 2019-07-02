Главные анонсы 2 июля

В Вене пройдет министерское совещание Организации стран—экспортеров нефти и представителей государств, не входящих в картель (ОПЕК+). Страны ОПЕК в понедельник, 1 июля, согласились продлить сделку об ограничении добычи нефти до апреля 2020 года. 2 июля оно должно быть формально закреплено. Подробнее о решении

Во французском Страсбурге начнется инаугурационная сессия нового состава Европарламента, главного законодательного органа Евросоюза. В повестке сессии, которая продлится до 4 июля,— выборы председателя. Голосование по выборам в Европарламент прошло с 23 по 26 мая в 28 государствах-членах ЕС, впервые за 20 лет явка превысила 50%. О предстоящих выборах руководства Евросоюза

Результаты голосования на выборах в Европарламент Инфографика “Ъ” Читать далее

В Минске пройдет заседание контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины. Напомним, президент Украины Владимир Зеленский вернул на пост представителя страны на переговорах по Донбассу Леонида Кучму. Мирные инициативы, которые тот высказал на заседании контактной группы месяц назад, включают запрет на открытие украинскими военными ответного огня и снятие с Донбасса экономической блокады. О реакции Верховной рады

В Волгограде Ворошиловский районный суд проведет заседание по делу Леонида Жданова — владельца лодочной станции, откуда вышел катамаран, столкнувшийся с баржей на Волге 11 июня 2018 года. Жертвами крушения стали 11 человек. Следствие считает, что глава лодочной станции не остановил судно, принадлежавшее бывшему главе Калачевского района Волгоградской области Дмитрию Хахалеву, выходившее в акваторию Волги с нарушениями. Подробнее о деле

В Кемерово Заводский районный суд города проведет заседание по делу о пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня». Пожар произошел 25 марта 2018 года. Погибли 60 человек, вред здоровью различной степени тяжести получили 147 человек. Возбуждены три уголовных дела, в рамках которых могут привлечь к уголовной ответственности 15 человек. Как потерпевшие дали показания в суде