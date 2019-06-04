Вагоны доедут до казны

Несмотря на возражения ряда ведомств, в правительстве продолжается диалог о выплате ОАО РЖД дивидендов за 2018 год движимым и недвижимым имуществом. Источники “Ъ” уверяют, что вопрос будет решен положительно. При этом имущество, с перечнем которого ознакомился “Ъ”, включает в себя не только пассажирские вагоны, которые якобы уже находятся в Крыму, но и тяговый подвижной состав, в том числе новейшие тепловозы этого года выпуска.

Как стало известно “Ъ”, диалог о возможной выплате ОАО РЖД дивидендов в этом году имуществом продолжается. Один из источников “Ъ” утверждает, что вопрос решится уже на этой неделе. Два других говорят, что позитивное решение фактически обеспечено, поскольку такая форма дивидендов одобрена «на высшем уровне».

Как писал “Ъ” 16 мая, ОАО РЖД получило право выплачивать дивиденды имуществом в октябре 2018 года, а в мае решило им воспользоваться, передав в бюджет имущество на 20,35 млрд руб., в том числе объекты, которые используют прокуратура и полиция, ряд активов в Сочи, а также подвижной состав на 12 млрд руб. Общая сумма дивидендов (включая 7 млн руб. деньгами по привилегированным акциям) соответствует 111% чистой прибыли ОАО РЖД за 2018 год по РСБУ.

Минтранс согласовал директиву, но резко против выступил Минфин, который требовал выплаты в 2019 году 30% прибыли от МСФО и добавлял, что бюджет технически может принять только деньги, а не имущество (см. “Ъ” от 29 мая). Минэкономики, позицию которого видел “Ъ”, сверх описания позиции Минфина указало лишь, что при утверждении долгосрочной программы развития ОАО РЖД до 2025 года в марте правительство предусмотрело уплату дивидендов, в том числе в 2019 году, лишь по привилегированным акциям, и направление всей оставшейся чистой прибыли на инвестиции в рамках комплексного плана модернизации инфраструктуры до 2024 года. В результате противоречий текст директивы не был согласован к совету директоров монополии 27 мая, на который был вынесен этот вопрос, и голосование по нему не состоялось.

“Ъ” ознакомился с подробным перечнем имущества, предназначенного к передаче. Он приложен к проекту директивы. Подавляющее большинство объектов представляет собой детализированное — вплоть до чешских люстр, баскетбольных щитов и домиков для служебных собак — имущество, предназначенное для передачи силовым структурам.

Однако в части движимого имущества помимо пассажирских вагонов фигурируют семь тепловозов и три электровоза. Ранее об изъятии тягового подвижного состава не было известно. При этом 166 пассажирских вагонов, которые, по неофициальным данным, предлагалось после перечисления их в качестве дивидендов направить в Крым для пополнения парка ФГУП «Крымская железная дорога» (КЖД, в ОАО РЖД не входит), уже находятся в Крыму. Согласно документу, все они располагаются по адресу: г. Симферополь, улица Павленко, 34, то есть по адресу ФГУП «Крымская железная дорога». Местоположение локомотивов не уточняется.

В Минтрансе и ОАО РЖД отказались от комментариев. В КЖД не ответили на запрос “Ъ”. Собеседник “Ъ” в КЖД сообщил, что «впервые слышит» о вагонах ОАО РЖД и в Симферополе «их нет». «Этот вопрос решается на уровне правительства РФ и Министерства транспорта. А наш вопрос — ждать, пока они что-нибудь решат»,— сказал он. Министр транспорта Крыма Сергей Карпов на звонки “Ъ” не ответил.

Хотя обозначенные в документе электровозы не очень новы, тепловозы ТЭП70БС имеют номера в интервале от 329 до 337, что означает, что они построены не раньше этого года. По открытым источникам, последний выпущенный тепловоз этой серии — 334 (апрель). Глава «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров отмечает, что невыпущенным локомотивам номера не присваивают, поэтому существовать они должны. Это солидный парк, добавляет эксперт, и если он будет передан КЖД, то это решит все текущие проблемы дороги.

Наталья Скорлыгина; Вадим Никифоров, Симферополь