Собрание одного акционера

Спор о дивидендах ОАО РЖД, которые предлагалось выплатить имуществом, вступил в решающую фазу. Как стало известно “Ъ”, решение могут принять задним числом после согласительного совещания у премьера Дмитрия Медведева, которое, по данным источников “Ъ”, намечено на вторник. При этом источники “Ъ” расходятся в оценке консенсуса между ведомствами: двое говорят, что Минфин, резко возражавший против выплаты дивидендов натурой, готов все же разрешить передачу в счет дивидендов подвижного состава, который пойдет в Крым, тогда как один говорит, что Минфин со своей позиции не сходил и против выплаты дивидендов в неденежной форме.

На 30 июня формально было намечено собрание акционеров ОАО РЖД (поскольку государство — единственный акционер монополии, оно оформляется распоряжением правительства). К этому моменту, говорил вице-премьер Максим Акимов 25 июня, должна быть готова директива правительства представителям государства в совете директоров монополии. Он также должен успеть состояться. В пятницу прошло заседание совета директоров ОАО РЖД в заочной форме, в повестку которого, говорит один из источников “Ъ”, вопрос о дивидендах предлагалось включить как дополнительный. Однако источник, близкий к монополии, говорит, что в повестке этого вопроса нет, а допвопросы при заочной форме проведения заседания не появляются.

Директива о выплате ОАО РЖД дивидендов на общую сумму 20,35 млрд руб. по итогам 2018 года деньгами лишь в части привилегированных акций (7 млрд руб.), а в остальном — имуществом должна была быть согласована в мае, но этого не произошло (см. “Ъ” от 16 мая). Имущество, предназначенное к передаче, включало в себя здания, которые используют прокуратура и полиция, ряд активов в Сочи, а также подвижной состав на 12 млрд руб.: 166 пассажирских вагонов, 7 тепловозов и 3 электровоза предполагалось передать Крымской железной дороге (см. “Ъ” от 4 июня). Идею выплаты имуществом поддерживали Минтранс и Максим Акимов, не возражало Минэкономики. Но резко против выступил Минфин, который требовал других нормативов выплат, обоснования, как будет финансироваться содержание передаваемого имущества, ясности с тем, готовы ли силовики принять его на баланс. В министерстве также утверждали, что бюджет технически может принять только деньги, а не имущество (см. “Ъ” от 29 мая). Впоследствии глава министерства, первый вице-премьер Антон Силуанов уточнял, что возможность такая имеется, просто дивиденды не будут учтены в казне в виде денежных доходов.

Сейчас, рассказали “Ъ” два источника, знакомые с ситуацией, ведомства пришли к согласию. Один из них говорит, что Минфин готов разрешить выплаты имуществом в части подвижного состава, но против передачи объектов прокуратуре и полиции. Другой собеседник “Ъ”, однако, утверждает, что позиция Минфина не менялась и исключения для вагонов делаться не будет. Окончательное решение, говорят два источника “Ъ”, может быть принято на согласительном совещании у Дмитрия Медведева, намеченном на вторник, а директивой оформлено задним числом. В аппарате премьера не уточнили, намечено ли такое совещание. В аппарате вице-премьера Максима Акимова, в Минфине и ОАО РЖД отказались от комментариев по вопросу дивидендов.

Формально, конечно, установлен порядок созыва и проведения собраний акционеров и принятия на нем решений, говорит партнер юрфирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов. Но в ситуации с ОАО РЖД государство как единственный акционер не нарушит чьих-либо прав, если что-то будет решено, доделано или изменено в последний момент. «Сложно в этом случае каким-то образом ограничить в правах самого себя»,— говорит юрист.

Наталья Скорлыгина, Денис Скоробогатько