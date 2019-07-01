Из 28 кандидатов в губернаторы Петербурга муниципальный фильтр прошли четверо

Сегодня, 1 июля, рабочая группа Горизбиркома Петербурга завершила прием документов от кандидатов на пост губернатора Санкт-Петербурга. Из 28 претендентов документы в избирком сдали 11 человек.

Муниципальный фильтр в 155 подписей удалось преодолеть врио губернатору Санкт-Петербурга Александр Беглову (самовыдвиженец), Надежде Тихоновой («Справедливая Россиия»), Михаилу Амосову («Яблоко») и Владимиру Бортко (КПРФ).

Как сообщили в Горизбиркоме, господин Беглов предоставил в Горизбирком 162 подписи депутатов, представляющих 108 муниципальных советов и как самовыдвиженец поддержку от 80,3 тыс. избирателей. Господин Бортко собрал 161 подпись от депутатов. Госпожа Тихонова предоставила в Горизбирком сведения о поддержке со стороны 162 депутатов, а господин Амосов — 160 подписей депутатов.

Выдвинутый от ЛДПР Олег Капитанов, который согласился возглавить комитет Смольного по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики, изначально сдал в городскую избирательную комиссию 147 подписей депутатов, причем в последний день приема документов принес еще две подписи.

Добавим, что кандидат от партии «Патриоты России» предоставил 65 подписей депутатов, активист Анатолий Обросков подал сведения о 22 подписях избирателей, Андрей Петров (партия «Родина») собрал 78 подписей депутатов, а кандидат «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость» Павел Созинов — 67 подписей муниципальных депутатов. Два кандидата, по данным Горизбиркома — Александр Чухлебов («Партия социальных реформ – прибыль от природных ресурсов – народу») и Светлана Эхина (самовыдвиженец) подписи не предоставили.

Муниципальный фильтр не прошел и депутат Заксобрания Борис Вишневский, не набравший необходимого количества голосов и отметивший «абсурдность муниципального фильтра».