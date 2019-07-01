Четыре кандидата в губернаторы Петербурга прошли муниципальный фильтр

Четыре кандидата в губернаторы Петербурга собрали необходимое количество подписей муниципальных депутатов — не менее 155.

По данным Горизбиркома, муниципальный фильтр прошли врио губернатор города Александр Беглов (самовыдвиженец), Надежда Тихонова ( Справедливая Россия), Михаил Амосов ( Гражданская платформа) и Владимир Бортко ( КПРФ).

В течение десяти дней будет выполнена проверка подписей.

Добавим, что в Горизбиркоме приняли документы от 28 кандидатов.

Выборы главы Санкт-Петербурга состоятся 8 сентября.