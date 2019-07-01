Борис Вишневский не смог пройти муниципальный фильтр на выборах губернатора Петербурга

Депутат Заксобрания Петербурга Борис Вишневский, кандидат от партии «Яблоко», не смог собрать необходимое количество подписей для участия в выборах губернатора города. Об этом он сообщил АБН. Господин Вишневский обратил внимание на «абсурдность муниципального фильтра», заключающуюся в том, что он, как депутат известен в городе и не может пройти фильтр, необходимый для отсеивания случайных людей без поддержки.

Напомним, срок сдачи подписей муниципальных депутатов для участия в выборах губернатора Санкт-Петербурга истек в понедельник, 1 июля.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в ГИКе были приняты необходимые документы от 28 кандидатов.