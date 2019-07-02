Курским активам «Разгуляя» добавят «Агроинновации»

Зарегистрированное в июне московское ООО «Агроинновация» взяло под управление расположенные в Курской области активы банкротящейся группы «Разгуляй» — АО «Сахарный комбинат Льговский», АО «Льговский молочно-консервный комбинат», АО «Льговский ХПП» и ООО «Льговагроинвест». Компания намерена вложить в модернизацию оборудования и увеличение производственной мощности заводов 12,8 млрд руб. Об этом стало известно по итогам встречи врио губернатора Романа Старовойта с инвесторами в ходе Курской Коренской ярмарки — 2019 на минувших выходных. Эксперты отмечают слабую мощность производства, даже по меркам Курской области, и предупреждают о перенасыщенности рынка.

В конце прошлой недели врио губернатора Курской области Роман Старовойт, региональная федерация профсоюзов и московское ООО «Агроинновация» подписали соглашение о сотрудничестве, в рамках которого компания намерена инвестировать в развитие ряда расположенных в Льговском районе предприятий 12,8 млрд руб. Как сообщили в обладминистрации, «Агроинновация» уже взяла под управление АО «Сахарный комбинат Льговский», АО «Льговский молочно-консервный комбинат», АО «Льговский ХПП» и ООО «Льговагроинвест», «которые ранее находились в нестабильном финансовом положении». «Мы изучили все их проблемы и видим выход из ситуации. Для этого у нас создана программа с конкретными целями и задачами», — заявил генеральный директор компании Федор Бежанов.

Как уточнили в администрации региона, в планах собственника — «провести полную модернизацию оборудования и увеличить производственные мощности заводов». Роман Старовойт отметил, что благодаря соглашению будет сохранено почти 800 рабочих мест. Все четыре льговские компании принадлежат структурам банкротящейся группы «Разгуляй». Свои активы, в том числе расположенные в Белгородской, Курской и Орловской областях, холдинг выставил на продажу в начале 2016 года. Тогда льговские предприятия выделили в группу, так как те имеют неразрывные производственные связи. По данным Kartoteka.ru, ни в одном из юрлиц пока не сменился собственник.

По данным Kartoteka.ru, ООО «Агроинновация» зарегистрировано в Москве в июне 2019 года с уставным капиталом 1 млн руб. Основной вид деятельности — оптовая торговля сахаром, шоколадом и сахаристыми кондитерскими изделиями. Владелица 90% — Вика Дасни, еще 10% принадлежит гендиректору компании Федору Бежанову. Господин Бежанов ранее был руководителем и соучредителем ряда ставропольских предприятий, занимающихся выращиванием и переработкой зерновых культур, госпожа Дасни была совладелицей московской компании, специализирующейся на управлении жилфондом.

Ведущий эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка Евгений Иванов называет верным решение инвестора развивать все четыре предприятия, так как они интегрированы в цепочку производства «от выращивания сахарной свеклы до сгущенного молока на полке». В то же время, отмечает господин Иванов, это не самые большие и эффективные активы в Черноземье. «Льговский сахзавод ни разу не останавливал производство в последние годы, и это плюс, но его мощность в прошлом году составляла 2,3 тыс. т свеклы в сутки. Это немного даже по меркам Курской области», — пояснил эксперт. При этом, по его словам, предприятия однозначно нужно модернизировать: «А с этим могут быть трудности: тот же сахзавод находится внутри поселка, изначально был спроектирован как небольшой, и для существенного увеличения мощности необходимо дополнительно выкупать земельные участки, строить здания, переделывать общую инфраструктуру». Еще одним важным фактором для инвесторов является ситуация на рынке. «Уже четвертый сезон отмечается перепроизводство сахара при ограниченных экспортных возможностях России на фоне низких мировых цен. В таких условиях инвестору будет непросто развивать этот проект», — заключил Евгений Иванов.

Александр Прытков