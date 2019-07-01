«Только кризиса нам сейчас не хватало»

Заместитель министра финансов Алексей Моисеев заявил, что долговая нагрузка россиян становится критической. Он призвал ограничить потребительское кредитование и поспорил с Банком России, который не видит особой проблемы в уровне потребкредитования. Таким образом, Моисеев поддержал главу Минэкономразвития Максима Орешкина, который также критиковал ЦБ за сдержанную позицию в этом вопросе. Глава регулятора Эльвира Набиуллина тем временем отрицает наличие так называемого «пузыря». Политический обозреватель «Ъ FM» Дмитрий Дризе считает, что любые ограничительные меры для рядовых граждан чреваты социальными последствиями.

Замминистра финансов Алексей Моисеев выступил с достаточно жестким заявлением: долговая нагрузка россиян растет, что очень опасно для экономики. Это становится социальной проблемой — государству нужно вмешиваться и как-то ограничивать потребкредитование. Слова замминистра косвенно подтверждают данные Росстата, которые как раз подоспели к этой дате. В 2018 году обязательные платежи населения государству, включая обслуживание кредитов, выросли на 12%. Для сравнения: за последние пять лет этот показатель не превышал 2%.

Объяснить все это очень просто: доходы населения падают, однако расстаться с привычкой жить более или менее прилично крайне сложно. Вот россияне и залезают в кредиты, пытаясь оставаться на приемлемом материальном уровне. Об этом говорил еще в 2015 году бывший министр финансов, а сейчас крупный финансист и банкир Михаил Задорнов. Он спрогнозировал, что граждане в перспективе начнут тратить заемные средства не на какие-то предметы роскоши, а на то, чтобы свести концы с концами. Понятно, что для государства все это очень опасно, потому что массовые неплатежи населения — это угроза кризиса всей банковской системы. За ней обычно следует и вся экономика. Однако ЦБ, который отвечает за это направление, проблемы здесь не видит. Банк России более опасным считает рынок ипотеки, а не потребительского кредитования. Отчасти потому, что последнее поддерживает рост потребления и, соответственно, экономики.

Едва ли не единственным острым моментом прошедшего Петербургского экономического форума была серьезная дискуссия на эту тему между главой Центробанка и Минэкономразвития. Причем сейчас обмен любезностями между Эльвирой Набиуллиной и Максимом Орешкиным все больше напоминает открытый конфликт. Министр, в частности, написал, что уже год пытается убедить Центробанк, что на рынке надувается «пузырь».

И вот мы видим, что Минфин коллегу поддержал, фактически выступив против ЦБ.

Не будем вмешиваться в споры экономистов. Многие считают, что на самом деле угрозы нет. Или есть, но не такая, или что правительство специально нагнетает, потому что ему не нравится агрессивная позиция коллег из Центробанка. Может быть, все это и так, но здесь важны два аспекта, которые, к сожалению, очевидны. Первый: россияне беднеют. И второй: власти, пусть даже финансовые, тянут одеяло на себя и пытаются отобрать друг у друга побольше полномочий. Уважаемые министры спорят, а россияне беднеют. Иной скажет: «В спорах рождается истина». Но нет. Вся беда и состоит в том, что истина не рождается. Решения-то нет — есть спор.

А банки тем временем продолжают обзванивать население и с радостью сообщать об одобрении очередного кредита. И вот здесь уже проблема перемещается в политическую плоскость. Если ограничить выдачу кредитов, это может привести к очередной волне недовольства. Как же так, мы всегда брали, а теперь нельзя? Это получается непопулярная мера. И самое главное — морально тяжело смирится с тем, что ты теперь бедный. Что теперь тебе и кредиты не дают. Так что это уже не макроэкономика. И куда банкам деньги девать? С бизнесом тоже не все очевидно. А «пузыри» все надуваются. Только кризиса нам сейчас не хватало.