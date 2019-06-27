Несчастье в деньгах

В России продолжает расти закредитованность населения. Эксперты объясняют это ухудшением финансовой ситуации и снижением доходов россиян. В связи с этим возникает вопрос, будут ли расти ставки по потребкредитам. Пока банкиры «не бьют тревогу», но это временно.

Россияне продолжают активно увеличивать кредитную нагрузку, что часто ведет к негативным последствиям. Закредитованность населения растет, но расплатиться по долгам могут не все. Этой проблемой обеспокоился Центробанк (ЦБ). По данным регулятора, объемы необеспеченного потребительского кредитования продолжают увеличиваться. Так, на 1 мая 2019 года темпы прироста в годовом выражении составили 25,3%. Чтобы ограничить риски, вызванные этой тенденцией в банковской рознице, ЦБ планирует ввести показатель долговой нагрузки.

«В целях ограничения рисков, связанных с закредитованностью населения, Банк России вводит в регулирование показатель долговой нагрузки (ПДН) и планирует с 1 октября 2019 года установить надбавки к коэффициентам риска в зависимости от уровня ПДН и полной стоимости кредита»,— рассказали в ЦБ. Стоит отметить, что задолженность физлиц стала расти еще с прошлого года. По данным 4,1 тыс. кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), в четвертом квартале 2018 года средний размер выданных кредитов на покупку потребительских товаров составил 181 тыс. руб. По сравнению с четвертым кварталом 2017 года данный показатель вырос на 31,6%.

Как отмечают специалисты Объединенного кредитного бюро (ОКБ), всего за первый квартал 2019 года банки выдали россиянам 8,84 млн новых кредитов общим объемом свыше 1,97 трлн рублей. В годовом отношении количество выданных кредитов выросло на 11%, при этом объемы кредитования увеличились на 17%. По информации ОКБ, количество новых кредитов наличными выросло на 16%, при этом объем кредитования увеличился на 31%. За январь — март 2019 года было выдано 3,71 млн кредитов наличными на 998,4 млрд рублей против 3,2 млн кредитов на 763,5 млрд рублей годом ранее. Средний размер выданного кредита наличными за этот период вырос на 12%, с 239 до 269 тыс. рублей.

Есть и другие подтверждения этой тенденции. Так, специалисты проекта ОНФ «За права заемщиков» обновили карту кредитной и сберегательной активности российских домохозяйств за первый квартал 2019 года. Согласно расчетам экспертов Народного фронта, уровень закредитованности в среднем по России вырос до 28%. При этом год назад данный показатель составлял 23%. По итогам первого квартала 2019 года совокупная задолженность россиян по банковским кредитам составила 15,4 трлн рублей, увеличившись на 4% с начала года. По сравнению с первым кварталом 2018 года объем задолженности вырос на 23,3%.

Эксперты ОНФ отмечают, что в структуре задолженности 50% приходится на обеспеченные кредиты (ипотека и автокредиты), оставшиеся — на необеспеченные кредиты и кредитные карты. Это подтверждают и данные НБКИ. Согласно ним, только в январе — апреле этого года количество выданных новых кредитных карт составило 3,88 млн единиц, увеличившись на 24% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года (3,13 млн).

Спокойствие, только спокойствие

Банкиры, как обычно, стараются сохранять хладнокровие. В частности, как заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, выступая на недавнем Петербургском международном экономическом форуме, высокая закредитованность населения в России не означает, что на рынке потребкредитования появляется «пузырь». По ее словам, это следствие низкого уровня жизни людей.

Ярко выраженной тенденции к закредитованности населения на текущий момент нет, считает заместитель председателя Северо-Западного банка ПАО «Сбербанк» Анатолий Локотков. «Мы растем соразмерно рынку, и это естественный процесс. Если сравнивать показатели первых кварталов этого и прошлого года, просроченная задолженность напротив, уменьшилась по всем сегментам кредитования физлиц. По итогам первого квартала 2019 года по ипотечным кредитам просрочка составляет менее 1%, по потребительским — около 5%, по кредитным картам — менее 8%»,— приводит данные он.

Но все далеко не так гладко, как хотелось бы. По наблюдениям экономиста аналитического управления банка «Открытие» Андрея Никандрова, долговая нагрузка населения действительно быстро растет. «Наши расчеты говорят о том, что около 10% доходов население тратит на обслуживание кредитов, то есть на погашение тела долга и процентов. При этом долговая нагрузка, судя по всему, достигнет исторического максимума в течение ближайшего года»,— говорит он.

Господин Никандров констатирует, что ускорение годовых темпов роста происходит во всех сегментах кредитования физлиц, но особенно значительно ускорилось необеспеченное потребительское кредитование: если еще два года назад портфель стагнировал, то теперь темпы его роста достигают 24–25% год к году. Примерно теми же темпами растет и ипотечное кредитование. «При этом просроченная задолженность физлиц пока не растет: в абсолютном значении за последний год она почти не изменилась — около 800 млрд рублей, а как доля от портфеля даже снизилась: на конец апреля 2019 года она составила 5,1% по сравнению с 6,4% год назад»,— сообщил он.

В преддверии холодов

Риски банкиров, конечно, вынуждают их повышать ставки, хотя и не во всех сегментах розничного кредитования. По данным ЦБ, средневзвешенная ставка по кредитам физлицам составляет 12,2%. Как отмечает заместитель руководителя информационно-аналитического центра «Альпари» Наталья Мильчакова, в первом квартале текущего года, после двух повышений ключевой ставки Банком России, которые регулятор осуществил в четвертом квартале 2018 года, средние ставки по розничным кредитам выросли. «В среднем процентная ставка по кредитам для физлиц в первом квартале этого года превышала 13%, а в аналогичном периоде 2018 года средняя ставка по таким же кредитам была на уровне примерно в 12,5%. Таким образом, процентная ставка по кредитам физлицам отыграла риски повышения инфляции»,— рассказывает она. Закредитованность населения представляет потенциальную угрозу, но в ближайшее время «пузырь» на рынке не предвидится, поскольку ЦБ РФ повышает нормативы рисков для банков, а те, в свою очередь, повышают требования к заемщикам, добавляет госпожа Мильчакова.

Понятно, что средневзвешенная ставка — это «средняя температура по больнице». Например, в свете указаний президента банкиры пытаются снижать ставки по ипотеке. «Как правило, Сбербанк одним из первых выводит новые ставки на рынок кредитования. Буквально на днях мы объявили о снижении ставок по ипотечным кредитам на 0,3–0,6 п. п., поскольку мы считаем, что в экономике наметились позитивные тренды, по нашим прогнозам инфляция будет снижаться»,— говорит господин Локотков.

Многое зависит и от развития экономической ситуации в стране. «Ставки банков по ипотеке значительно зависят от динамики инфляции и ключевой ставки Банка России. Достигнув минимума (9,4%) в октябре 2018 года, средняя ставка по выданным кредитам начала расти, в апреле она составила 10,6%. На заседании 14 июня Банк России снизил ключевую ставку и заявил, что возможно еще несколько снижений в течение года. Это вкупе с благоприятной ситуацией на финансовых рынках позволит коммерческим банкам вновь перейти к снижению ипотечных ставок в ближайшее время»,— уверен Андрей Никандров.

В целом же банкиры неохотно рассуждают по поводу динамики розничных ставок. Понятно, что вряд ли будет наблюдаться тенденция к их снижению в условиях низких доходов населения, а значит, повышенных рисков банков и при необходимости увеличивать отчисления в резервы. Снижение возможно только при поддержке государства.

Ольга Великанова