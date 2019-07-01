В Иркутской области продолжает увеличиваться территория затопления

По сообщению ГУ МЧС по Иркутской области, на утро 1 июля водой подтоплено 55 населенных пунктов. Вчера, 30 июня, их было 28. В целом наводнение, начавшееся 25 июня, прошло через 83 населенных пункта в Нижнеудинском, Тайшетском, Тулунском, Чунском, Зиминском, Куйтунском районах. Всего подтоплено 6,7 тыс. домов, в которых проживает более 32 тыс. человек. В настоящее время подтопленными остается 3,3 тыс. жилых домов.

Повреждено 13 автомобильных мостов. На участке с 1277-го по 1427-й километр трассы Р-255 «Сибирь» ограничено движение грузового транспорта. Один километр дороги (с 1370-го по 1371-й), проходящий по частично ушедшему под воду Тулуну, закрыт полностью. За медицинской помощью обращалось 744 человека, 153 из них госпитализированы. Пятеро погибли. Эвакуировано 2,3 тыс. человек, в пункты временного размещения доставлено 636 человек, остальные разместились у родственников и знакомых.

В зоне подтопления работают спасатели Сибирского спасательного центра, Сибирского и Байкальского поисково-спасательных отрядов, аэромобильной группировки МЧС России по Красноярскому краю, четыре вертолета Ми-8 МЧС России. Кроме того, задействованы силы и средства пожарно-спасательных формирований МЧС и областных учреждений. Всего в спасательных работах задействовано 1,4 тыс. человек, 286 единиц техники, 61 плавсредство.

На территориях, из которых вода ушла, началось восстановление электроснабжения. Как сообщила пресс-служба областного правительства, восстановительные работы проведены в 19 населенных пунктах, под напряжение поставлено 103 трансформаторные подстанции, электричество подано 14 тыс. граждан. Без света остается еще около 15 тыс. человек, проживающих в 41 населенном пункте.

Частично энергоснабжение восстановлено и в Тулуне, больше всего пострадавшем от паводков. Там вода дошла до третьих этажей пятиэтажек, а деревянные дома сносила. Как сообщил сегодня на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям мэр Тулуна Юрий Карих, электричество дали правобережной части города. Свет появился примерно у 2 тыс. человек. Обесточенными остается более 20 многоэтажных домов левобережной части города. «Трудности в том, что подстанции затоплены, и сейчас они просушиваются. В ближайшее время четыре дома должны быть подключены»,— сказал Юрий Карих. Также в городе ведутся работы по восстановлению водозабора.

О ситуации в регионе — в публикации “Ъ” «Режим военного наводнения».

Екатерина Еременко, Иркутск