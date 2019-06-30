Движение по трассе «Сибирь» в Иркутской области могут восстановить за два дня

Движение по федеральной трассе Р-255 «Сибирь» планируется восстановить в ближайшие дни, сообщили в правительстве Иркутской области. Ограничения действуют с 28 июня, когда подтопило шестикилометровый участок трассы у города Тулун.

«Восстановление движения по федеральной трассе планируется 1–2 июля»,— говорится в сообщении правительства. Знакомый с ситуацией источник сообщил «Интерфаксу», что в районе Тулуна скопилось 200 большегрузов, водители ждут открытия трассы. Автомобили стоят вдоль трассы с обеих сторон от города.

Напомним, в пятницу, 28 июня, в городе Тулуне Иркутской области вышедшая из берегов река Ия прорвала дамбу. Уровень воды в реке в два раза выше критической отметки. Подтоплены оказались населенные пункты в Нижнеудинском, Тайшетском, Чунском районах. Затоплено около 4 тыс. домов, 27 тыс. человек остались без электричества, перекрыта федеральная трасса «Сибирь».

О паводке читайте в публикации “Ъ” «Сибирские реки вышли из берегов».