Александр Беглов назвал третьего кандидата в сенаторы

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов сдал в Горизбирком собранные им подписи муниципальных депутатов для участия в выборах главы города. Одновременно с этим он назвал имя третьего кандидата, которого намерен выдвинуть в Совет Федерации. Им стал директор президентского физико-математического лицея №239, заслуженный учитель РФ Максим Пратусевич.

Напомним, в списке господина Беглова также значатся действующий спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко и исполнительный директор АО «Климов» Александр Ватагин.

Помимо Александра Беглова муниципальный фильтр для выдвижения в губернаторы Петербурга ранее прошли кандидат от КПРФ, режиссер Владимир Бортко и депутат Заксобрания Надежда Тихонова, представляющая «Справедливую Россию».