Надежда Тихонова сдала в ГИК подписи муниципалов для выборов в губернаторы

Второй кандидат в губернаторы Санкт-Петербурга передал в Горизбирком подписи муниципальных депутатов за свое выдвижение на выборы в губернаторы города. Им стала Надежда Тихонова, которая баллотируется от партии «Справедливая Россия».

Как сообщили “Ъ-СПб” в пресс-службе партии, госпоже Тихоновой удалось собрать 162 подписи. Известно, что предпочтение ей отдали такие депутаты как Геннадий Трусканов и Илья Шмаков из МО «Автово», депутат МО №7 Нэлли Вавилина, депутат МО «Юго-Запад» Ольга Левашова, депутат из Колпино Надежда Коковина и другие.

Отметим, что Трусканов, Вавилина, а также лидер СР в ЗакСе Алексей Ковалев согласились представлять Петербург в Совете Федерации, если Надежда Тихонова станет губернатором города.

Напомним, что первым политиком, который собрал все документы, включая подписные листы, стал известный режиссер и кандидат от КПРФ Владимир Бортко.

Олег Дилимбетов