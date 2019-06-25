Исполнительный директор АО «Климов» Александр Ватагин выдвинут кандидатом в сенаторы

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов включил в список кандидатов в сенаторы исполнительного директора АО «Климов» Александра Ватагина. Об этом сообщает издание Znak.com.

62-летний Герой Советского Союза Александр Ватагин является одним из сопредседателей штаба общественной поддержки кандидата в губернаторы Александра Беглова, куда помимо него входят также главный тренер ФК «Зенит» Сергей Семак, генеральный директор ГМЗ «Петергоф» Елена Кальницкая, председатель общественного совета по развитию малого предпринимательства Елена Церетели и председатель совета ветеранов Санкт-Петербурга Василий Волобуев.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что кандидатом в сенаторы от Петербурга также была выдвинута действующий спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Кто станет третьим в списке кандидатов в Совфед, пока не сообщается.