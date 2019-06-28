Владимир Бортко прошел муниципальный фильтр в Петербурге

Кандидат в губернаторы Санкт-Петербурга от КПРФ, кинорежиссер Владимир Бортко сдал в Горизбирком собранные им подписи муниципальных депутатов. Он заявил, что собрал 161 подпись — это позволило ему пройти так называемый муниципальный фильтр, сообщает Закс.Ру.

По словам господина Бортко, его известность «перешла все границы», что и позволило ему преодолеть первый барьер предвыборной кампании. В частности, свою подпись за кандидата от КПРФ поставили некоторые муниципалы, представляющие «Единую Россию».

Также Владимир Бортко предложил своих кандидатов в Совет Федераций. В его списке значатся фамилии писателя-публициста Юрия Болдырева, депутат ЗакСа от фракции КПРФ Юрий Гатчин и экс-председатель комитета по природопользованию Петербурга Игорь Григорьев.

Напомним, что для преодоления муниципального фильтра в Петербурге кандидату в губернаторы необходимо собрать подписи как минимум 155 депутатов муниципальных советов.