Александр Беглов выбрал сенатора

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов предложил спикеру Совета федерации (СФ) Валентине Матвиенко продолжать представлять исполнительную власть города в качестве сенатора при своей победе на выборах, которые пройдут 8 сентября. Госпожа Матвиенко приняла предложение врио, отметив, что готова «двойной тягой решать накопившиеся задачи».

На встрече с Валентиной Матвиенко в Санкт-Петербурге Александр Беглов попросил ее и дальше представлять интересы Санкт-Петербурга в Совете федерации, предложив «войти в команду лидеров», создаваемую им. Спикер поблагодарила врио губернатора за предложение, отметив, что для нее это «возможность и дальше служить городу» и «великая честь». «Благодаря этому предложению мы сможем двойной тягой многое сделать для города. Вы правы, накопилось столько проблем в мегаполисе»,— заявила госпожа Матвиенко. Она уточнила, что «подробнейшим образом» ознакомлена с предвыборной программой господина Беглова: «Еще раз хочу сказать, что она логичная, правильная, реализуемая, но очень амбициозная… Мне эта программа очень близка, она идеологически мне понятна, и, конечно, я с большим удовольствием продолжу представлять исполнительную власть Санкт-Петербурга в Совете федерации»,— сказала она и добавила, что «последнее слово скажут избиратели».

Каждый кандидат на должность губернатора представляет в городской избирком список из трех кандидатур в сенаторы. После победы кандидата на выборах один из них становится членом Совета федерации от исполнительной власти Санкт-Петербурга. Александр Беглов не уточнил, какие еще кандидатуры кроме Валентины Матвиенко он представит. Политолог Константин Калачев считает, что это будут скорее технические кандидаты, однако соответствующие программным целям: «Сравнение должно быть в пользу Валентины Матвиенко, но не надо все превращать в театр абсурда. Там могут быть люди социально одобряемых профессий, кто-то, кто затем сможет получить работу в команде Беглова, а также ''человек на вырост'', чтобы утвердить лозунг ''дорогу молодым''»,— говорит господин Калачев.

Напомним, Валентину Матвиенко дважды делегировал в сенаторы бывший губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко. Первый раз это произошло в 2011 году, когда он только занял пост главы города. Уже через несколько месяцев после этого Совет федерации утвердил госпожу Матвиенко на посту спикера верхней палаты. В ее поддержку высказывались главы многих регионов и тогдашний президент РФ Дмитрий Медведев. В 2014 году Георгий Полтавченко вновь делегировал госпожу Матвиенко в Совет федерации после своей победы на досрочных губернаторских выборах. Тогда в его списке кандидатов на этот пост были также президент Российской академии образования Людмила Вербицкая и ректор Санкт-Петербургского национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики Владимир Васильев.

Политолог Константин Калачев отмечает, что Валентина Матвиенко уже не раз поддерживала Александра Беглова:

«Для него это хорошее приобретение, поскольку она имеет свою группу поддержки в Петербурге и ее мнение действительно может на многое повлиять».





Эксперт отмечает, что госпожу Матвиенко сложно представить на должности простого сенатора, а потому она должна сохранить свой пост спикера: «Зачем ломать то, что работает? Она может быть хорошим лоббистом для Петербурга. Сейчас интересно, насколько активно она будет участвовать в кампании Беглова».

Губернаторские выборы в Санкт-Петербурге пройдут 8 сентября. Член партии «Единая Россия» Александр Беглов решил пойти на них самовыдвиженцем. Это означает, что ему нужно не только пройти муниципальный фильтр, собрав 155 подписей муниципальных депутатов, но и за месяц собрать подписи 76 тыс. избирателей. Несколько дней назад штаб Алексея Навального в Санкт-Петербурге опубликовал видео, где сотрудники бюджетных учреждений якобы фальсифицируют подписные листы в поддержку врио губернатора. Александр Беглов назвал видео «провокацией, злым умыслом или какой-то глупостью», после чего инициировал полицейскую проверку по данному факту. Ранее “Ъ” сообщал, что студентам Санкт-Петербургской юридической академии настоятельно рекомендовали поставить подписи за выдвижение врио губернатора на выборах.

Марина Царева, Санкт-Петербург