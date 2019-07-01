В России начали маркировать натуральную молочную продукцию

В России с 1 июля вступило в силу постановление правительства, которое вводит новые правила продажи молочной продукции. Теперь магазины должны будут отдельно размещать натуральную продукцию и продукцию с содержанием растительных жиров таким образом, чтобы их можно было «визуально отделить». Натуральная продукция при этом должна сопровождаться надписью «Продукты без заменителя молочного жира».

Как отмечал в январе глава правительства Дмитрий Медведев, использование растительных жиров становится все более популярным за счет увеличения сроков хранения продукции и снижения их себестоимости. По его словам, эта информация не всегда отражается на упаковке, хотя не все люди хотят покупать такие товары.

При этом на рынке падает интерес к традиционной молочной продукции из-за роста цен и снижения доходов. Производители вынуждены делать упор на такие товары, как йогурты, молочные и творожные и десерты.

О ситуации на рынке молочной продукции — в материале “Ъ” «Россияне переходят на творожные десерты».

Что еще ждет россиян в июле 2019 года — в публикации “Ъ”.