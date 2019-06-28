Что ждет россиян в июле 2019 года Краткий обзор основных законодательных изменений

С 1 июля гостиницам в России будут присваивать «звездный» статус. Если отель имеет от 50 номеров, ему должно быть присвоено то или иное количество «звезд». Без такого свидетельства гостиница лишается права осуществлять свою деятельность. Если в рекламе отель самовольно добавил себе «звезды», это грозит крупным административным штрафом.

Как будут наказывать отели без «звезд» — в материале “Ъ”.

С 1 июля вступает в силу закон о проектном финансировании строительства. Девелоперы больше не смогут продавать квартиры напрямую дольщикам. Все расчеты будут производиться через специальные эскроу-счета, на которые поступят деньги дольщика после покупки квартиры в новостройке. Застройщик не сможет воспользоваться средствами с эскроу-счетов, пока дом не будет сдан в эксплуатацию.

Как девелоперы готовят покупателей к эскроу-счетам — в материале “Ъ”.

С 1 июля устанавливается максимальный размер процентной ставки по потребительским кредитам — она не должна превышать 1% в день. Поправка действует в отношении кредитов с полуторакратной суммой задолженности. Иными словами, величина пени, штрафов, сумм неустойки по кредиту, где задолженность выросла в 1,5 раза, не может быть больше 1%. Новые правила не распространяются на «быстрые» займы без обеспечения до 10 тыс. руб., выданные на срок до 15 дней.

Как потребительские кредиты обогнали ипотеку и почему это опасно для экономики — в материале “Ъ”.

С 1 июля в договорах микрозаймов появится QR-код. Новые правила прописаны в п. 3.4 «Базового стандарта совершения микрофинансовой организацией операций на финансовом рынке». Клиенты получат возможность с помощью QR-кода узнать исчерпывающую информацию о кредитной организации — номер в госреестре, контактные телефоны, правила оформления микрозаймов. Также с помощью кода можно будет попасть в электронную приемную Центробанка или в Федеральную службу судебных приставов.

Как обращение в микрофинансовые организации может испортить кредитную историю — в материале “Ъ”.

С 1 июля вступает в силу закон об обязательном лицензировании автобусных перевозок. Теперь транспортные компании и водители, занимающиеся пассажирскими перевозками, будут обязаны иметь актуальную лицензию. В случае ее отсутствия водитель-частник рискует получить штраф 50 тыс. руб., индивидуальный предприниматель — 100 тыс. руб., юридическое лицо — 400 тыс. руб. В случае рецидива сотрудники ГИБДД имеют право изъять транспортное средство, а Ространснадзор — наложить запрет на работу перевозчика сроком до трех месяцев.

Подробнее о лицензировании пассажирских перевозок и переходном периоде — в материале “Ъ”.

С 1 июля повышаются пособия по уходу за детьми-инвалидами и инвалидами детства I группы. Неработающий родитель, усыновитель или попечитель, ухаживающий за таким ребенком, будет получать 10 тыс. руб. вместо 5,5 тыс. руб. в месяц.

Как устроена российская система опеки — в материале “Ъ”.

С 1 июля страховые компании, не имеющие возможности оформлять новые полисы ОСАГО, будут обязаны сообщать об этом на своем сайте. Также для посетителей ресурса фирмы должны быть заблокированы все разделы, где может быть оформлен новый полис. Компания может приостановить продажу полисов ОСАГО, если превышен лимит проданных полисов, ЦБ отозвал у страховщика лицензию на оформление ОСАГО или в иных предусмотренных законом случаях.

Какие регионы автостраховщики называют наиболее токсичными для бизнеса — в материале “Ъ”.

С 1 июля еще одна группа предпринимателей будет обязана использовать онлайн-кассы. В рамках третьего этапа реформы на новый порядок касс должны перейти индивидуальные предприниматели (ИП) сферы услуг на ЕНВД (единый налог на вмененный доход) и патенте; все ИП сферы торговли, общепита на ЕНВД и патенте, имеющие наемных работников; налогоплательщики на упрощенной системе налогообложения сферы услуг, кроме услуг общепита, при наличии наемных работников; ИП в сфере вендинга без наемных работников.

Как растут налоговые поступления в 2019 году — в материале “Ъ”.

С 1 июля начнет действовать нулевая ставка НДС при экспорте работ и услуг. Закон также предусматривает право на вычет НДС в отношении работ и услуг, реализация которых осуществляется за пределами России. Новые нормы должны стать стимулом для предпринимателей, стремящихся выйти на международные рынки.

Подробнее о планах изменения фискальной нагрузки для разных отраслей — в материале “Ъ”.

С 1 июля вступят в силу изменения в закон о госзакупках. Так, в течение семи дней будут приниматься заявки на аукционах с начальной стоимостью до 300 млн руб., что сокращает цикл сделки в 10 раз. В аукционах на строительство, реконструкцию, капремонт и снос объекта короткие сроки устанавливаются для закупок до 2 млрд руб.

Как были приняты поправки к закону о госзакупках — в материале “Ъ”.

С 1 июля станет обязательной установка приборов учета пользования коммунальными услугами нового поколения. До 2021 года планируется полностью перейти на счетчики с функцией дистанционной передачи данных. Замена существующих счетчиков новыми является государственной программой и проводится за счет государства.

Как установка «умных счетчиков» повлияет на газовые тарифы — в материале “Ъ”.

С 1 июля вступают в силу новые правила продажи молочной продукции. Молочные, молочные составные и молокосодержащие продукты будут выкладываться на витринах с сопровождающей надписью «без заменителя молочного жира». Соответственно, продукты с заменителем должны располагаться отдельно.

С 1 июля в России вводится обязательная маркировка обуви, сигарет и лекарств из категории «высокозатратные нозологии» (ВЗН). Прекращается производство и импорт немаркированной табачной продукции, но оборот ее допускается до 1 июля 2020 г, после чего можно будет продавать только маркированные пачки. Каждая новая пара обуви, выпущенная в России или импортированная в страну, должна будет иметь на коробке специальный цифровой код. Полноценная маркировка лекарств ВЗН начнется 1 октября, а с 1 июля все компании будут регистрироваться в системе. С помощью маркировки можно будет проследить путь продукции от производителя или импортера до конечного потребителя.

Какие еще товары будут подлежать обязательной маркировке — в материале “Ъ”.

С 8 июля по указу президента РФ Владимира Путина временно прекратится авиасообщение между Россией и Грузией. Запрет будет действовать до тех пор, «пока существует угроза для россиян в Грузии».

Как правительство планирует компенсировать авиакомпаниям отмену рейсов в Грузию — в материале “Ъ”.

С 31 июля вступает в силу закон об ипотечных каникулах. Ипотечники, попавшие в сложную жизненную ситуацию, смогут воспользоваться правом временно не платить по ипотечному кредиту или платить меньше ежемесячного платежа. Норма распространяется только в отношении единственного пригодного для проживания жилья. Максимальный срок каникул — шесть месяцев.

Как планируется компенсировать ипотеку многодетным семьям — в материале “Ъ”.

Анна Поваго