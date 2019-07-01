Певица Нино Катамадзе удалила пост об отмене всех концертов в России

Грузинская джазовая певица и композитор Нино Катамадзе удалила пост, в котором она обещает больше никогда не приезжать в Россию с концертами. Соответствующее заявление она опубликовала в воскресенье, 30 июня.

В посте Нино Катамадзе сообщалось, что ее выступление 22 июня в России стало последним в этой стране. Она назвала этот концерт самым сложным в своей жизни, вспомнив и дату 20 июня и назвав этот день самым тяжелым (в этот день в столице Грузии вспыхнули протесты).

Решение певицы уже прокомментировал сенатор Алексей Пушков. Он считает, что грузинскую певицу «мало кто знает». «Думаю, ее мало кто знает у нас в стране. Это, безусловно, ее право. Как и наше право перестать приглашать к нам на выступления и концерты таких исполнителей. Легко обойдемся. Невелика потеря»,— написал он в Twitter.

22 июня госпожа Катамадзе выступала на фестивале «Усадьба Jazz» в столичном парке «Коломенское». Нино Катамадзе тогда говорила, что «ее сердце сейчас в Грузии».

Возможно, о последнем выступлении певицы в России читайте в публикации “Ъ” «Семья на дискотеке».