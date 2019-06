Семья на дискотеке

На территории музея-заповедника «Коломенское» прошел XVI фестиваль «Усадьба Jazz». Новое место и новых артистов оценил Борис Барабанов.

В 2019 году фестиваль «Усадьба Jazz» впервые прошел в парке «Коломенское». До сих пор из крупных опен-эйров там проводили только «Пикник "Афиши"», а «Усадьба Jazz» всю свою историю проходила в усадьбе «Архангельское» (за исключением 2015 года, когда фестиваль переместился в «Царицыно»). По словам организаторов, «Архангельское» сейчас просто не может вместить то количество людей, на которое рассчитывает фестиваль, к тому же часть парка на ремонте. А вот в «Коломенском» получилось разместить четыре сцены, причем зрительская зона у главной сцены «Партер» — вполне стадионного масштаба. И значит, можно пригласить стадионных артистов.

Но дух фестиваля царил не здесь. Все то, ради чего люди из года в год приезжают на «Усадьбу Jazz», происходило на сцене «Аристократ», которая разместилась прямо у белых стен церкви Вознесения Господня. Здесь в течение двух дней выступали Вадим Эйленкриг, Нино Катамадзе, Дафер Юссеф, The Cinematic Orchestra и Джейми Каллум, здесь читала стихи Чулпан Хаматова.

Благодаря прозрачным кулисам и крыше зрителям открывался вид на знаменитый храм, и надо признать, что выглядело это гармонично:

именно здесь агентству ArtMania, работающему над «Усадьбой Jazz», удалось показать, что музыкальный фестиваль под открытым небом — отдельный синтетический вид искусства, а не просто логистическая задача.

Многие зрители приехали на фестиваль специально на конкретных артистов. Меломаны цокали языками, слушая группу The Cinematic Orchestra, только что выпустившую блестящий новый альбом «To Believe». Но больше всего народа на «Аристократе» собрал британский певец и пианист Джейми Каллум.

В 2003-м, когда вышел его альбом «twentysomething», он пробивался к славе плечом к плечу с Kaiser Chiefs и Franz Ferdinand. Рок-н-ролльная энергия живет в нем и сейчас, когда ему 39. Он поет и колотит по клавишам, читает рэп, отбивает ритм по корпусу рояля и демонстрирует грамотный битбокс. Он безупречно управляет аудиторией, чередуя латиноамериканские ритмы, госпел и рок, он поет Лорин Хилл, «Just A Gigolo», Джастина Тимберлейка и Radiohead, зрители повинуются его командам — то пускаются в танец, то замирают, боясь вздохнуть. Это был мастер-класс. Корреспондент “Ъ” увидел здесь всех сколько-нибудь серьезных сессионных музыкантов Москвы и всех артистов, которые так или иначе практикуют импровизацию в своей работе. Когда Джейми Каллум запел «High And Dry» Radiohead, сложилась и вовсе волшебная картинка: великая рок-песня в джазовой обработке и силуэт церкви XVI века.

Толпа у сцены состояла не только из профессионалов. Здесь были очень разные люди, в одинаковой степени способные оценить мастерство музыканта и ценность момента. Камера транслировала на экран крупные планы зрителей и создавала ощущение единства индивидуальностей. Тем и хороша «Усадьба Jazz». Артисты разговаривали с нами как со старыми друзьями. Нино Катамадзе говорила, что ее сердце сейчас в Грузии, и люди понимали, как сложно ей выступать здесь и сейчас. Иван Дорн читал свои стихи о Москве: «Опрятно выглядишь. Ты очень изменилась / в культурном росте и в борьбе за справедливость». Шарон Ковакс дарила всем луковицы тюльпанов. Джейми Каллум говорил, что играет в первую очередь для своей жены. Это свои. Это семья.

Это ощущение пропало только во время выступления The Black Eyed Peas. Там была масса.

Для «Партера» ArtMania подобрала достаточно яркую программу. Здесь были Иван Дорн с джазовым составом, американская певица и поэтесса Ийока, трагичная голландская дива Шарон Ковакс, звезда неосвинга Каро Эмералд. Хедлайнером сцены неожиданно оказался британский соул-певец Майкл Киванука, о котором многие узнали из сериала «Большая маленькая ложь», где его песня «Cold Little Heart» звучит на титрах. Майкла Кивануку в качестве главного повода приехать на фестиваль упоминали все музыканты и меломаны, с которыми довелось пообщаться корреспонденту “Ъ”. Он не подвел и при этом органично вписался в джазовый контекст. И даже скандальная американская рэп-исполнительница Азилия Бэнкс, одетая самым провокационным образом и сломавшая весь график выступлений, была здесь к месту со своей сложнейшей пулеметной читкой и живым барабанщиком на сцене. Что там, даже группа «Сплин», закрывавшая первый день фестиваля и не показавшая ничего, чего мы о ней не знаем, была кстати, потому что это был разговор о каждом отдельном человеке, да еще и на родном языке.

The Black Eyed Peas были точно не отсюда. Но на их выступлении было больше всего народа. Вполне вероятно, что те, кто купил билеты из-за The Black Eyed Peas, позволили организаторам привезти того же Джейми Каллума. Но больше причин для выступления трех рэперов под минусовую фонограмму и новой, мало кому известной девушки, сменившей обворожительную солистку Ферги, корреспондент “Ъ” не нашел. На сцене были и сопровождающие инструменталисты, но их присутствие выглядело бледно на фоне того, что продемонстрировали прочие участники фестиваля. Это была дискотека на выпускном, ей были бы рады на «Алых парусах», которые в те же часы проходили в Санкт-Петербурге. Все эти семплы из Nirvana и The White Stripes, набившие оскомину кричалки, радиохиты, в которых не изменили ни ноты,— это, вероятно, и был тот «масштаб», к которому стремилась ArtMania. Пусть в следующем году слот, предназначенный стадионному артисту, займет Стинг, Стиви Уандер, да пусть даже и Бейонсе. Лишь бы не диджей с флешкой.