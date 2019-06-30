Певица Нино Катамадзе объявила выступление 22 июня последним в России

Грузинская джазовая певица и композитор Нино Катамадзе заявила, что ее выступление 22 июня в России стало последним в этой стране. Она назвала этот концерт самым сложным в своей жизни, вспомнив и дату 20 июня, назвав этот день самым тяжелым (в этот день в столице Грузии вспыхнули протесты).

«Хочу сказать, что это был мой последний концерт в России!» — написала певица в Facebook.

InterMedia напоминает, что на 27 марта 2020 года был намечен большой концерт Нино Катамадзе с оркестром на площадке Vegas City Hall. Музыканты планировали представить программу «All Colors».

22 июня госпожа Катамадзе выступала на фестивале «Усадьба Jazz» в столичном парке «Коломенское». Нино Катамадзе тогда говорила, что «ее сердце сейчас в Грузии», и люди понимали, как сложно ей здесь и сейчас выступать.

О возможно последнем выступлении певицы в России читайте в публикации “Ъ” «Семья на дискотеке».