У молочной продукции истекает срок льготности

Электронная ветеринарная сертификация (ЭВС) молочной продукции, которая начнется с 1 июля, может привести к увеличению сроков доставки и перебоям с поставкой для 30% всех таких товаров, считают в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ). Бизнес настаивает на отсрочке введения ЭВС и введении моратория на штрафы, которые оценивают в 590 млн руб., но чиновники не считают это необходимым.

“Ъ” ознакомился с презентацией АКОРТ (включает X5 Retail Group, «Магнит», «Ленту», Auchan и пр.), в которой описаны ключевые риски для производителей и ритейла, связанные с введением ЭВС на молочную продукцию.

ЭВС на часть молочной продукции вводится с 1 июля: на первом этапе сертификаты будут требоваться на сыры, масло, консервы, а с 1 ноября — на молоко, кисломолочные продукты и мороженое. Оформляется ЭВС в системе Россельхознадзора «Меркурий». Как говорится в презентации, введение ЭВС приведет к росту нагрузки на «Меркурий» втрое, до 450 млн сертификатов в месяц: с 1 ноября к системе должны будут подключиться 600 поставщиков, обеспечивающих 25 тыс. товарных позиций. Сертификаты нужны на этапах движения товара от распределительных центров до складов и магазинов. Потребуется вдвое больше транспорта, а время приема товара может вырасти на 1–2 часа, говорится в презентации. В целом, отмечается в материале, ЭВС угрожает стабильным поставкам около 30% всей молочной продукции.

При этом, отмечают в АКОРТ, моратория на штрафы за нарушение правил оформления ЭВС на молочную продукцию нет. При запуске ЭВС для других категорий 1 июля 2018 года 80% сертификатов оформлялись с ошибками, и на урегулирование работы ушло около восьми месяцев, отмечают участники рынка. Отсутствие моратория в этой ситуации грозит общими штрафами для отрасли в 590 млн руб., ростом затрат поставщиков в связи с возвратами, пересмотром договоров поставки и так далее.

Участники рынка выступают за перенос первого этапа внедрения ЭВС на молочную продукцию до 1 ноября, второго — до 1 июля 2020 года и мораторий на штрафы до 1 июля 2021 года. По словам представителя АКОРТ, адаптация к внедрению ЭВС на молочную продукцию грозит серьезными рисками невыполнения взаимных обязательств по поставкам и снижением доступности этой категории на полках. По словам источника “Ъ”, презентация была передана в аппарат вице-премьера Дмитрия Козака. Его представитель Илья Джус заявил “Ъ”, что позиция АКОРТ по вопросу известна.

В PepsiCo (бренды «Домик в деревне», «Веселый молочник») основные проблемы ожидают с 1 ноября, когда под ЭВС попадет вся молочная продукция, особенно скоропортящаяся. Вопросы к «Меркурию» связаны с ошибками в работе системы и пробелами при оформлении сложных маршрутов с несколькими транспортными средствами, на которые приходится до 40% отгрузок в крупных городах, говорят там. Директор по логистике компании «Умалат» Алексей Овчинников добавляет, что у каждой торговой сети свои требования к обмену данными, что требует дополнительной работы и расходов. В Danone («Простоквашино») отмечают «определенные сложности» в «стыковке» внутренних систем компании, ЭВС и порядка отгрузки продукции. В Valio сообщили, что готовы к работе с ЭВС.

По словам представителя PepsiCo, усугубляет ситуацию неоднозначность заявления о моратории на штрафы. Во вторник Россельхознадзор объявил о введении с 1 июля 2019 года моратория на один год, который будет касаться части нарушений. Но как указывает источник “Ъ” в продуктовой компании, мера не затрагивает ошибки при оформлении сертификатов, с чем связана большая часть проблем при работе в «Меркурии». Мораторий в таком виде может заметно осложнить работу ритейла, согласны в АКОРТ. В Россельхознадзоре не ответили на запрос “Ъ”. В Минсельхозе заявили, что все вопросы по внедрению ЭВС обсуждались с представителями отрасли, а отсрочка для молочных продуктов не требуется.

Анатолий Костырев