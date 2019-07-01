Академиков не допустили к защитам

Противостояние РАН и Высшей аттестационной комиссии (ВАК) вышло на новый уровень и затронуло третью сторону — Минобрнауки. Как стало известно “Ъ”, президиум ВАК отказался слушать доклад о фальсификации диссертаций, который полгода готовила комиссия РАН. Представителей академии не пустили на заседание, хотя до этого руководство ВАК публично заверяло, что их мероприятия всегда будут открыты для экспертов РАН. По итогам заседания ВАК сообщила Минобрнауки, что не видит нарушений, которым была посвящена значительная часть доклада РАН. Члены академической комиссии назвали действия ВАК «плевком в лицо РАН» и «попыткой подставить министерство». Вице-президент РАН Алексей Хохлов заявил “Ъ”, что обратится в Минобрнауки с требованием аннулировать решение ВАК.

Конфликт РАН и ВАК вышел в публичную плоскость 18 июня, когда президиум академии предложил передать Высшую аттестационную комиссию от Минобрнауки в подчинение правительства. При этом в РАН поддержали «Диссернет», также раскритиковав недавнее переназначение ряда членов ВАК. «Оставлены те люди, которых не совсем, может быть, стоило оставлять»,— сказал вице-президент академии Алексей Хохлов (см. “Ъ” от 26 июня). На том же заседании академики решили обратиться к ВАК с просьбой допустить представителей РАН выступить «на тех заседаниях, где рассматриваются спорные случаи по диссертациям». При этом некоторые члены президиума РАН искренне не понимали, «зачем вообще просить разрешения», считая, что экспертов академии и так обязаны выслушать. На следующий день академик Виктор Васильев передал эту просьбу на заседании пленума ВАК. «Пленум — то есть весь ВАК, не только президиум — согласился, что им нужна дополнительная экспертиза. Сказали, что будут приглашать представителей РАН»,— сказал “Ъ” Алексей Хохлов.

В пятницу, 28 июня, президиум ВАК собрался рассмотреть жалобу на диссертацию по экономике профессора МГУТУ Юлии Аношиной. Ранее «Диссернет» заявил, что ее работа 2004 года «Земельная собственность и формы ее реализации» списана из диссертаций других авторов, защищенных в 2003, 2000 и 1998 годах. Госпожа Аношина заявляла, что первой написала спорные тексты, и показала монографии, изданные якобы в 1990-х годах. «Комиссия РАН по противодействию фальсификации научных исследований заинтересовалась этим случаем и пришла к выводу, что при печати книг были указаны неверные выходные данные,— говорит представитель “Диссернета” и член комиссии РАН Андрей Заякин.— Эти книги отсутствовали в Книжной палате, о них не было никаких упоминаний. Более того, в книгах, изданных якобы в 1990-х, рассказывалось о событиях и статистике 2000-х». «Наша комиссия работала полгода, подробно разобрала эту историю и пришла к выводу, что это очевидный случай нарушения научной этики,— говорит Алексей Хохлов.— Были обнаружены и другие подобные истории — в общей сложности более 40 случаев. Поэтому глава комиссии РАН Виктор Васильев написал руководителю ВАК Владимиру Филиппову письмо с просьбой выслушать в пятницу доклад члена комиссии Дмитрия Глухова».

По словам господина Хохлова, в секретариате ВАК подтвердили, что получили письмо из РАН. «Мы были уверены, что в соответствии с решением пленума ВАК наш коллега будет допущен на заседание,— говорит господин Хохлов.— Но мы ошиблись». В пятницу Дмитрий Глухов вместе с Андреем Заякиным пришли «рассказать ВАК, что комиссия РАН признала: Аношина сфальсифицировала даты публикации монографий». «Я стоял у зала заседаний и через приоткрытые двери слышал, как предлагают меня вызвать и заслушать доклад комиссии,— сказал господин Глухов.— Но кто-то ответил: “Нет, не нужно этого делать”. И меня так и не вызвали».

Член президиума ВАК Анна Дыбо, присутствовавшая на заседании, рассказала “Ъ”, что против выступления представителя РАН высказался председатель Владимир Филиппов: «Он заявил, что мы ученые, а не следователи, поэтому не надо ввязываться в эту историю и слушать доклад, а то еще и ВАК обвинят в клевете». По ее словам, главе ВАК напомнили про обещание выслушать представителей РАН. «Он ответил, что тогда его “не так поняли”»,— сказала госпожа Дыбо. В итоге господин Филиппов предложил проголосовать за то, чтобы ВАК вообще не рассматривала заявления о фальсификации даты научных работ, «если это утверждение не подкреплено судебным решением». Большинство проголосовали «за». «И было решено, что с диссертацией Юлии Аношиной все в порядке, надо рекомендовать Минобрнауки сохранить ее ученую степень»,— пересказала Анна Дыбо.

«Я считаю, что такое поведение руководителя ВАК — просто плевок в лицо РАН,— говорит Андрей Заякин.— Более того, своим решением признать диссертацию Аношиной он подставляет и Минобрнауки. Если в министерстве согласятся оставить ученую степень при таком очевидном нарушении, это нанесет колоссальный урон репутации министерства и всей российской науки». Вице-президент РАН Алексей Хохлов высказывается сдержаннее: «Мы считаем, что Владимир Филиппов нарушил решение пленума ВАК, который согласился допускать на заседания представителей комиссии РАН». Он указывает и на другое нарушение: «В прошлом году пленум ВАК постановил, что при рассмотрении жалобы на диссертацию нельзя принимать от соискателя дополнительные материалы. А эти лжекниги — как раз такой материал, ведь в автореферате диссертации о них нет упоминаний». Господин Хохлов заявил, что академия обратится в Минобрнауки с предложением опять вернуть дело в ВАК на основании этих нарушений. «Так будет до тех пор, пока ВАК все-таки не рассмотрит дело по существу»,— пообещал вице-президент РАН.

Господин Заякин считает, что решение ВАК учитывать только подтвержденный в суде подлог даты издания научных работ «открывает ящик Пандоры»: «У нас не примут заявление. Если монография издана в 2018 году, а на ней написано “2003”, как объяснить суду, что это нарушает интересы всей российской науки?» Старший партнер юридической компании «Патент.Лаб» Карен Мусаелян подтверждает: «По закону в суд может обратиться только автор изначального текста, поскольку именно его право было нарушено. Сторонней организации, действующей самостоятельно, сделать это практически невозможно. Им надо получить полномочия от автора». «Автор мог давно умереть, мог затеряться так, что с ним невозможно связаться,— объясняет господин Заякин.— Возможно, автор не захочет связываться с судом, потому что и в его диссертации не все чисто». По его словам, «теперь любой министр, любой чиновник с купленной диссертацией знает, как поступить — просто издайте монографию задним числом. И пожалуйтесь ВАК, что это у вас списали диссертацию».

Напомним, весной 2019 года ВАК разбирала другую громкую историю — диссертацию Константина Прокофьева, который несколько лет занимал должность и. о. ректора Курганского университета. «Диссернет» также обвинял его в использовании «лжекниг» с подделанной датой публикации, однако президиум ВАК после долгих дискуссий отложил рассмотрение этой жалобы (см. “Ъ” от 19 апреля). «С тех пор Константин Прокофьев все-таки подал в отставку с поста ректора,— говорит Андрей Заякин.— Но пятничное решение ВАК дает ему возможность сохранить ученую степень».

“Ъ” направил Владимиру Филиппову просьбу о комментарии, однако глава ВАК пока не ответил. В Минобрнауки также не смогли оперативно прокомментировать ситуацию.

Александр Черных