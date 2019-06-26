Лучшая защита — переподчинение

Российская академия наук обратится в правительство с предложением вывести из подчинения Минобрнауки Высшую аттестационную комиссию (ВАК), отвечающую за присвоение и лишение ученых степеней. Академики предлагают сделать ее «самостоятельным юридическим лицом, учредителем которого должно стать правительство». При этом список членов ВАК, по мнению президиума РАН, нужно согласовывать с академией и утверждать кабинетом министров. В академии объясняют это требование претензиями к недавно переутвержденному составу ВАК, где «оставлены люди, которых не совсем, может быть, стоило оставлять».

Предложения по реформе системы научной аттестации в РАН готовила отдельная комиссия; во вторник, 25 июня, ее выводы кратко представил президиуму РАН академик Владимир Стародубов. Прежде всего, академики считают, что ВАК «должна стать самостоятельным юридическим лицом, учредителем которого станет правительство России». При этом председатель ВАК должен одновременно получить статус вице-президента РАН.

Глава РАН Александр Сергеев назвал выводы комиссии «чрезвычайно важными». Он привел «исторический аргумент»: «Раньше, как мы помним, ВАК была надведомственной структурой и подчинялась Совету министров СССР. В такой конфигурации деятельность ВАК воспринималась в целом положительно». Президент академии напомнил и «аналогичную ситуацию» с Рособрнадзором, который занимается контролем проведения ЕГЭ и проверками вузов. «Раньше он был в подчинении Минобрнауки, а сейчас это отдельный орган, который занимается организациями, подведомственными Минпросвещения, Минобрнауки и другим министерствам,— напомнил он.— Точно так же и ВАК осуществляет свою деятельность в отношении научных работ, которые защищают в подведах самых разных министерств». Господин Сергеев также подчеркнул важность «независимой экспертизы».

«В интересах государства, чтобы оценка научных работ была максимально независимой,— сказал он.— А если ВАК находится в структуре одного министерства… Как бы это министерство ни действовало, момент подведомственности здесь важен. Исходя из этих соображений, мы считаем, что статус ВАК должен быть поднят на уровень правительства».

При этом президент РАН заявил, что не считает правильным переподчинить ВАК напрямую академии, как требовал «Клуб 1 июля»,— «это влечет за собой много всяких административных и хозяйственных вопросов». «Но если бы РАН согласовывала состав ВАК, я думаю, многие проблемы снялись бы сами собой,— сказал Александр Сергеев.— Ведь академия, согласно законодательству, высшая экспертная организация страны. А комиссия ведет экспертизу научных работ. Поэтому совершенно естественно, что РАН должна играть большую роль в деятельности ВАК».

Вице-президент РАН Алексей Хохлов поддержал инициативу коллег по президиуму, но напомнил, что даже при положительном ответе правительства вопрос переподчинения ВАК займет много времени. «А ведь есть проблема и с нынешним составом ВАК»,— напомнил он о претензиях сообщества «Диссернет», не упомянув, впрочем, этого названия. «Как-то так получилось, что (из состава ВАК.— “Ъ”) были выведены те люди, которые вскрыли вопиющие нарушения, активно противодействовали фальсификациям диссертаций, списыванию, низкому уровню работ. И вместе с тем оставлены те люди, которых не совсем, может быть, стоило оставлять».

Напомним, в конце мая правительство утвердило новый состав ВАК. Это решение было раскритиковано академическим «Клубом 1 июля» и сетевым сообществом «Диссернет». Ученые заявили, что ряд членов ВАК остались в комиссии на третий срок, что противоречит Положению о ВАК, разрешающему максимум два срока (см. “Ъ” от 31 мая). Позже Минобрнауки опубликовало экспертное заключение Института законодательства и сравнительного правоведения, который посчитал, что переназначение не противоречит законодательству. “Ъ” отмечал, что директором этого института является Талия Хабриева, которая была перевыбрана в ВАК более двух раз.

Господин Хохлов напомнил коллегам, что в РАН существует комиссия по противодействию фальсификации научных исследований, куда входят и борцы за чистоту диссертаций. «Эту комиссию возглавляет академик Виктор Васильев, член ВАК,— сказал вице-президент РАН.— Мне кажется, что потенциал этой комиссии можно задействовать для взаимодействия с нынешним составом ВАК. Пусть на те заседания, где рассматриваются сомнительные диссертации, приглашают членов нашей комиссии. Это послужит некой компенсацией того, что многие активные борцы с фальсификациями были выведены из состава ВАК».

Сопредседатель «Диссернета» бывший член ВАК биолог Михаил Гельфанд считает, что переподчинение ВАК не изменит ситуации. Он напомнил, что сейчас ВАК обладает ограниченными полномочиями рекомендательного органа, а итоговое решение по лишению ученой степени всегда принимает вышестоящая инстанция — в данном случае Минобрнауки. «Если ВАК останется рекомендательным органом, то отказы будет штамповать не замминистра Григорий Трубников, а вице-премьер Татьяна Голикова,— сказал он.— И лучше пусть остается как есть — все-таки Трубников бывший физик, при нем есть шанс чего-то добиться». «Чтобы действительно улучшить ВАК, надо соблюдать ротацию и выводить из состава комиссии людей, замешанных в защите фальсифицированных диссертаций,— считает господин Гельфанд.— Но судя по тому, что правительство недавно оставило этих людей в ВАК, ее судьба ни министерству, ни правительству особо не интересна».

Во вторник ни в ВАК, ни в Минобрнауки предложения президиума РАН “Ъ” не прокомментировали.

Александр Черных