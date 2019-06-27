Участники митинга в Тбилиси анонсировали шествие и марш

Митинг с требованием отставки главы МВД Грузии Георгия Гахарии перед зданием парламента в Тбилиси в среду к полуночи завершился без эксцессов, передает «Интерфакс». На митинге его организаторы сообщили о планах в четверг вечером вместо проведения акции перед зданием парламента провести шествие к резиденции лидера правящей партии «Грузинская мечта» Бидзины Иванишвили.

Они отметили, что шествие будет мирным, его целью является «донести до Иванишвили волю общества». На митинге были оглашены планы провести «Марш свободы» в субботу, 29 июня.

В пятницу, 28 июня, ожидается выступление главы МВД в парламенте.

Ранее митингующие обещали продолжать акцию до тех пор, пока их требование не будет удовлетворено. По их версии, глава МВД должен нести ответственность за то, что штурм парламента превратился в побоище с большим количеством пострадавших.