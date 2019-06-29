Журналист FT увидел «хитрость бывшего агента КГБ» во время интервью с Путиным

Редактор Financial Times Лайонел Барбер, который взял интервью у российского президента Владимира Путина, поделился впечатлениями от встречи. «Он очень спокойный и собранный человек, который смотрит сквозь тебя. Он умеет выступать на сцене, он показывает всю хитрость бывшего агента КГБ, он уклончив, он дразнит. И иногда он ругает»,— так господин Барбер описал Владимира Путина в эфире радиостанции LBC.

По его словам, во время интервью журналист совершил ошибку, перебив президента. Господин Барбер отметил, что в целом встреча прошла в дружелюбной атмосфере.

Интервью с господином Путиным вышло в Financial Times накануне саммита G20. В нем российский президент заявил, что либеральная идея устарела, поскольку вступила в конфликт с интересами подавляющего большинства населения. На это ответил глава Европейского совета Дональд Туск, заявив что «решительно не согласен» с таким утверждением.

О чем еще говорил господин Путин — в материале “Ъ” «Классический Путин: неуловимый и дразнящий».