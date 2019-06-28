Туск не согласился с заявлением Путина об изжившей себя либеральной идее

Глава Европейского совета Дональд Туск «решительно не согласен» с утверждением о том, что либерализм изжил себя.

«Тот, кто заявляет, что либерализм себя изжил, также заявляет, что себя изжили свобода, верховенство закона и права человека»,— подчеркнул господин Туск (цитата по ТАСС). Он добавил, что действительно устаревшими считает авторитаризм, культ личности, правление олигархов.

Ранее в интервью Financial Times президент России Владимир Путин высказал мнение, что либеральная идея устарела и противоречит интересам населения. Он отметил, что либерализм не должен доминировать, но имеет право на существование.

О чем еще говорил господин Путин — в материале “Ъ” «Классический Путин: неуловимый и дразнящий».