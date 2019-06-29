Молдавии придержали шлагбаум

Как и предполагал “Ъ”, Россия продлила режим беспошлинного ввоза из Молдавии фруктов, винодельческой продукции и плодоовощных консервов — постановление правительства об этом опубликовано в пятницу Белым домом. Льготный режим со ставкой пошлины 0% продлевается до конца 2019 года, при этом ФТС поручено ежемесячно мониторить объемы ввоза и передавать данные о них Минсельхозу и Минэкономики. Министерства, в свою очередь, «в случае необходимости» могут внести в правительство предложения по продлению нулевой ставки пошлины и за пределы 2019 года.

По постановлению правительства №826 от 27 июня 2019 года, нулевые пошлины действуют до 31 января 2019 года на перечень кодов ТН ВЭД 07, 0808, 0809, 2005 и 2204 — это «овощи и некоторые съедобные корнеплоды и клубнеплоды», «яблоки, груши и айва, свежие», «абрикосы, вишня и черешня, персики (включая нектарины), сливы и терн, свежие», «овощи прочие, приготовленные или консервированные, без добавления уксуса или уксусной кислоты, незамороженные» и «вина виноградные натуральные, включая крепленые, а также сусло виноградное». О продлении для них льготного периода российские власти просил во время последнего визита в Кишинев вице-премьера Дмитрия Козака глава Молдавии Игорь Додон (см. “Ъ” от 26 июня). Также молдавский президент добивался от Москвы расширения списка молдавских производителей, которым можно поставлять свою продукцию в РФ. Речь в основном идет о сельхозпроизводителях и экспортерах местного алкоголя.

Москва уже отменяла пошлины на полгода с 1 января 2019 года — в преддверии февральских парламентских выборов Россия таким образом поддержала пропрезидентских социалистов. Однако обнуление пошлин с начала года совпало с введенными Россией санкциями на ввоз 50 товарных позиций с территории Украины — а это основной транзитный маршрут молдавских товаров. В конце января Игорь Додон на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным договорился о снятии запретов на поставки через Украину молдавских товаров. «Мы договорились, что буквально с завтрашнего дня наши экспортеры смогут транзитом через Украину поставлять свои товары на российский рынок. Я думаю, что это самая главная договоренность, которую ждали все наши производители. Потому что под эти ограничения с 1 января попали все производители вина, консервов и других товарных позиций»,— говорил тогда президент Молдавии.

По оценке господина Додона, полгода льгот позволили молдавским производителям сэкономить «несколько сотен миллионов леев».

Как написал молдавский президент в своем аккаунте в Facebook, «благодаря этому объем поставок по четырем товарным группам за январь—май 2019 года существенно вырос по сравнению с аналогичным периодом 2018 года». Так, экспорт овощей возрос с 360 тонн до почти 2,4 тыс. тонн, или в 6,6 раза, яблок — со 100 тыс. тонн до почти 167 тыс. тонн, или на 67%, консервной продукции — в полтора раза, с 1,275 тыс. тонн до почти 1,94 тыс. тонн. Объем экспорта винодельческой продукции возрос с 5 млн до почти 7,7 млн литров, или на 52%.

Изначально таможенные пошлины на ввоз сельхозпродукции из Молдавии были введены в конце августа 2014 года — они распространялись на мясо, зерновые, муку, семена подсолнечника, сахар, пиво, этиловый спирт и другие товары. Защитные меры были введены после того, как Молдавия 27 июня 2014 года подписала с ЕС соглашение об ассоциации, которое предусматривает создание между ними зоны свободной торговли. Планирует ли Минэкономики продлевать льготный режим для товаров из Молдавии, пока неизвестно, в министерстве в пятницу не ответили на запрос “Ъ”.

Олег Сапожков, Татьяна Гришина