«Аэрофлот» ищет альтернативные маршруты для летавших в Грузию самолетов

«Аэрофлот» прорабатывает альтернативные маршруты для летавших в Грузию самолетов на фоне приостановки авиасообщения с этой страной, сообщил гендиректор авиаперевозчика Виталий Савельев. «Сейчас этим вопросом занимаются стратеги. Случившееся стало для нас неожиданностью. Это не самая простая задача — в "горячий" сезон поставить самолет на другое направление»,— сказал господин Савельев.

Гендиректор «Аэрофлота» сообщил, что в сложной ситуации оказались шесть российских авиакомпаний, которые летали в Грузию. «Если выбрать неправильное направление, то возникнет демпинг, и мы все получим убытки»,— отметил он.

Напомним, 21 июня президент РФ Владимир Путин временно запретил российским авиакомпаниям летать в Грузию с 8 июля. В Кремле заявили, что эту меру отменят тогда, когда в Грузии утихнут «русофобские настроения», не уточнив сроки запрета.

Ограничительные меры были введены из-за протестов в Тбилиси. Массовая акция началась 20 июня во время визита российских депутатов, которые принимали участие в заседании Межпарламентской ассамблеи православия. Особое возмущение вызвал тот факт, что глава делегации Сергей Гаврилов временно занял кресло спикера грузинского парламента (согласно регламенту). В последующие дни протесты продолжились, в результате чего спикер грузинского парламента Ираклий Кобахидзе подал в отставку, а ближайшие парламентские выборы решено было провести по пропорциональной системе с нулевым барьером.

Об экономических последствиях прекращения полетов в Грузию читайте в публикации “Ъ” «Завтрак без туриста».