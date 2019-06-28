Путин обсудил с Трампом освобождение украинских моряков

Президент России Владимир Путин на встрече с главой США Дональдом Трампом обсуждал задержанных украинских моряков. «Эта тема затрагивалась, она ставилась президентом Трампом. Президент Путин дал необходимые разъяснения»,— сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков (цитата по ТАСС).

Он также добавил, что по итогам встречи двух лидеров можно сказать, что они намерены продолжать диалог «на высшем уровне». «Мы также констатируем готовность начать разговор по серьезным темам стабильности и по разоруженческой тематике, контролю над вооружениями»,— добавил господин Песков. По его словам, у Дональда Трампа также есть «желание выправить плачевное положение дел в торгово-экономическом сотрудничестве, которое находится на очень низком уровне».

Напомним, 25 ноября 2018 года российские пограничники задержали три украинских корабля в Керченском проливе. Экипаж обвинили в нарушении государственной границы РФ. В результате инцидента были арестованы 24 украинских моряка, они будут находиться под стражей до 24 июля. В Кремле заявили, что вопрос о передаче моряков Украине не будет рассматриваться до вынесения им судебного приговора.

В мае 2019-го Международный трибунал ООН по морскому праву постановил, что Россия должна немедленно освободить моряков. Президент Украины Владимир Зеленский обратился к Владимиру Путину с просьбой отпустить украинских моряков.

О развитии ситуации с задержанными — в публикации “Ъ” «В украинских моряках не увидели военнопленных».