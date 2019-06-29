Грузия прощается с россиянами, ПАСЕ — с Украиной, а Евкуров и Курентзис — с властью Прошедшая неделя в цифрах, цитатах и фактах

Цифры недели

15% бывших мэров в России подвергались уголовному преследованию. Комитет гражданских инициатив проследил за судьбой 359 бывших градоначальников.

Каждый 10-й россиянин сталкивался с пытками со стороны силовиков.

Более половины банковских операций россияне совершают онлайн. Цифровизация стала основным методом конкурентной борьбы банков.

$200–300 млн потеряет экономика Грузии из-за снижения потока туристов из России. Потери от возможных ограничений на грузинское вино пока просчитываются.

На 14 коп. с 1 июля и еще на 16 коп. с 1 февраля 2020 года вырастут тарифы системы «Платон».

37,9 руб. стоит в среднем 1 Гб мобильного интернета в России. Это одна из самых низких цен в мире.

Цитаты недели

«У нас больше нет олигархов… Я не знаю ни об одной крупной компании, которая пользовалась бы преференциями от близости к власти» (президент России Владимир Путин в интервью Financial Times).

(президент России в интервью Financial Times). «Не надо рассматривать эти дебаты как голосование за Россию или против нее» (депутат Петра Де Сюттер — автор резолюции, которая позволила России вернуться в ПАСЕ).

(депутат — автор резолюции, которая позволила России вернуться в ПАСЕ). «Чем сильнее ученый, тем с меньшей вероятностью он попадает в эксперты Рособрнадзора… Кому захочется ездить в Ухту на проверку вместо того, чтобы ездить в Голландию на семинар?» (ректор ВШЭ Ярослав Кузьминов о системе госаккредитации вузов).

(ректор ВШЭ о системе госаккредитации вузов). Меня неправильно поняли. Просто здесь (за границей.— “Ъ” ) мне нужно зарабатывать деньги на содержание музея. Конечно, я намерен приехать в Россию» (вице-президент РСПП Давид Якобашвили после обысков в принадлежащем ему музее «Собрание»).

(вице-президент РСПП после обысков в принадлежащем ему музее «Собрание»). «И власть, естественно, ничего не поняла. Естественно. Для тех, кто сведущ в истории, это очевидный факт: такова и есть функция власти — не понимать» (худрук Пермского театра оперы и балета Теодор Курентзис о решении уйти с поста).

(худрук Пермского театра оперы и балета о решении уйти с поста). «В первые месяцы войны практически более 60% Красной армии, то есть молодых бойцов, которые были рождены уже в безбожное время, большинство из них не были крещеные, они были убиты… Это была жертва, которая была принесена за безбожие» (митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн на вечере памяти, посвященном началу ВОВ).

Сделки недели

Московский кредитный банк стал владельцем 19,65% аптечной сети «36,6». Долг сети перед банком превышал 40 млрд руб.

«Соллерс» станет контролирующим акционером Ford Sollers Netherlands B.V., купив 51% в ней у Ford за $75 млн. Перед этим российская компания реализовала заключенный в 2015 году опцион на продажу своей доли в СП с американцами, получив $135 млн.

Международный олимпийский комитет заключил рекордный спонсорский контракт на $3 млрд с Coca-Cola и китайским производителем напитков China Mengniu Dairy.

Американская фармацевтическая компания AbbVie договорилась о покупке за $63 млрд ирландской Allergan, известной разработкой Botox.

По букве закона

СКР возбудил уголовное дело в отношении владельца группы компаний «Рольф» Сергея Петрова о махинациях с валютой на 4 млрд руб.

Верховный суд Австрии одобрил экстрадицию в США украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа, которого американские власти обвиняют в заговоре с целью подкупа чиновников в Индии.

Преображенский суд Москвы арестовал более 1667 акций АО «Промышленные технологии», которые принадлежат бывшему министру по делам «Открытого правительства» Михаилу Абызову, обвиняемому по делу об организации преступного сообщества.

Сомнительные достижения

Самыми неблагополучными регионами по количеству употребляющих наркотики жителей стали Московская, Челябинская области и Хакасия.

Минэкономразвития перечислило 11 самых проблемных российских моногородов. Всего в стране было выявлено 99 кризисных поселений.

Отставки и назначения

24 июня врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов предложил спикеру Совета федерации Валентине Матвиенко продолжать представлять исполнительную власть города в качестве сенатора при своей победе на сентябрьских выборах. Госпожа Матвиенко приняла предложение.

26 июня стало известно, что гендиректор торговой сети «Магнит» Ольга Наумова, возглавившая ее около года назад, покидает компанию из-за разногласий с советом директоров.

26 июня Владимир Путин принял отставку Юнус-Бека Евкурова с поста главы Ингушетии. Он назначил врио руководителя республики Махмуд-Али Калиматова.

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