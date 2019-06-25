Верховный суд Австрии одобрил экстрадицию Фирташа в США

Верховный суд Австрии одобрил экстрадицию в США украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа, которого американские власти обвиняют в заговоре с целью подкупа чиновников в Индии, предает ТАСС. Окончательное решение об экстрадиции принимает министр юстиции Австрии Клеменс Яблонер.

Ранее федеральный суд Чикаго отказался снять с украинского бизнесмена обвинения. Вторым фигурантом по делу проходит бывший сотрудник венгерского представительства «Газпрома» Андреас Кнопп.

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Последние несколько лет Дмитрий Фирташ проживает в Австрии под подпиской о невыезде. Власти США убеждены, что миллиардер давал взятки чиновникам в Индии для получения лицензий на добычу титаносодержащего сырья. В феврале 2017 года суд в Вене отказал в аресте господина Фирташа до его выдачи США. В декабре того же года суд приостановил экстрадицию бизнесмена.

Подробнее о деле читайте в материале “Ъ FM” «Венский вердикт».