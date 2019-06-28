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Фото: Антон Белицкий / Коммерсантъ

МКБ выписал рецепт

Банк стал акционером аптечной сети «36,6»

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Московский кредитный банк (МКБ) концерна «Россиум» Романа Авдеева стал владельцем 19,65% аптечной сети «36,6». Сделка проведена в рамках реструктуризации задолженности компании перед банком, которая превышает 40 млрд руб.


Как и предполагал “Ъ”, в рамках реструктуризации кредитной задолженности аптечной сети «36,6» Московский кредитный банк стал ее акционером. Согласно сообщению банка, его доля в сети составила 19,65%. Долг сети перед банком превышал 40 млрд руб. Ранее близкий к МКБ источник “Ъ” сообщал, что финорганизация могла стать владельцем 9% акций, полученных от одного из его акционеров — люксембургской Long-Term Investments, конечным бенефициаром которой является основной владелец ГК «Регион» Сергей Судариков.

По словам председателя правления МКБ Владимира Чубаря, банк рассматривает данную инвестицию как долгосрочную.

«Мы видим потенциал для улучшения операционных показателей»,— заявил господин Чубарь.

По собственным данным, в 2018 году выручка «36,6» сократилась с 48,3 млрд руб. годом ранее до 44,7 млрд руб., чистый убыток вырос с 13,1 млрд до 22,8 млрд руб.

По данным ЦБ, более 56% МКБ принадлежит концерну «Россиум» Романа Авдеева. Ранее господин Авдеев уже был акционером аптечной сети «36,6»: в 2017 году концерн купил 13,76% сети у фондов Baring Vostok.

На первый квартал текущего года аптечная сеть «36,6» управляла 1,4 тыс. точек. Компания занимает четвертое место в рейтинге аптечных сетей DSM Group с долей рынка 3,9%.

Мария Котова


«36,6» возобновляет отношения с «Протеком»

Один из крупнейших в России поставщиков лекарств «Протек», входящий в группу Вадима Якунина, может снова начать отгрузки для аптечной сети «36,6». Дистрибутор не работал с ней более четырех лет из-за долгов по договорам поставок. Возобновление отношений могло потребоваться прежде всего «Протеку», который стал терять в продажах из-за ужесточения политики в отношении контрагентов.

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